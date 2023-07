Klik op onderstaande linkjes voor de transfers voor 27 juli:

DONDERDAG 27 JULI

Regilio Vrede assistent bij ADO Den Haag

15:00 uur Regilio Vrede (50) gaat hoofdtrainer Darije Kalezic assisteren bij ADO Den Haag. Beide partijen bereikten overeenstemming over een tweejarig contract.

De voormalig voetballer van RKC Waalwijk, Roda JC, Iraklis Saloniki en TOP Oss werkte al eerder met Kalezic samen. Ook bij Roda JC en MVV fungeerde hij als diens assistent. Vanaf 30 juni 2021 bekleedde Vrede geen functie meer als trainer. Hij werkte sinds december vorig jaar wel als docent aan jeugdtrainers voor de KNVB.

Vrede was ook in beeld om assistent te worden van Ruud Brood, de nieuwe trainer van TOP Oss. Een aanbod van die club legde hij naast zich neer.

Liverpool bevestigt transfer Henderson naar Al-Ettifaq

13:48 uur Liverpool heeft bevestigd dat aanvoerder Jordan Henderson naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië vertrekt. De 33-jarige middenvelder nam woensdag al in een video op Instagram afscheid van de club waar hij twaalf jaar speelde.

Henderson verhuist voor naar verluidt een bedrag van zo’n 14 miljoen euro naar de Saudische club, waar zijn voormalige ploeggenoot Steven Gerrard de hoofdtrainer is. Eerder werden ook Moussa Dembélé en Jack Hendry al vastgelegd.

Henderson veroverde met Liverpool acht prijzen, waaronder de Champions League van 2019 en de landstitel een jaar later.

Younes clubloos na vertrek uit Saoedi-Arabië

11.19 uur: Amin Younes is definitief vertrokken bij het Saudische Al-Ettifaq. De 29-jarige oud-Ajacied, die vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Utrecht uitkwam, meldde op Instagram dat hij nog geen nieuwe club heeft.

Net als veel andere clubs in Saoedi-Arabië haalde Al-Ettifaq de laatste tijd een aantal bekende namen binnen. De club van trainer Steven Gerrard trok Moussa Dembélé en Jack Hendry aan, terwijl naar verwachting ook Jordan Henderson overkomt uit Liverpool. De komst van de nieuwe spelers lijkt het vertrek van Younes versneld te hebben.

„Zoals de media momenteel dagelijks kunnen zien, ondergaat de club, of eigenlijk de hele competitie, momenteel een volledige herstructurering en heb ik ook besloten om weer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur”, schreef Younes, die voorlopig teruggaat naar Düsseldorf. „En dan zullen we zien waar en wanneer het volgende avontuur begint.”

Younes arriveerde in augustus vorig jaar in Utrecht. Hij speelde tien competitiewedstrijden voor de club en kwam vooral in het nieuws na een incident met toenmalig trainer Henk Fraser. Eerder speelde hij tussen 2015 en 2018 voor Ajax. Ook kwam hij uit voor onder meer Borussia Mönchengladbach, Napoli en Eintracht Frankfurt.

Milan van Ewijk verkast naar Coventry City

10.44 uur: Milan van Ewijk is donderdagochtend naar Engeland gereisd voor de medische keuring en afronding van zijn transfer naar Coventry City. De club uit het Championship bereikte woensdagavond een akkoord met SC Heerenveen over een transfer van de pijlsnelle verdediger. Coventry City telt volgens Engelse bronnen 4 miljoen euro neer voor de oud-speler van ADO Den Haag. De Friese club heeft bovendien een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen.

Van Ewijk (22) speelde in de jeugd van Feyenoord, maar kwam pas via een omweg (de amateurs van Excelsior Maassluis) in het profvoetbal terecht, waar hij zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld als offensief sterke rechtsback. Van Ewijk had ook wel oren naar een overstap naar een Nederlandse topclub, maar Ajax en PSV waren niet geïnteresseerd, terwijl Feyenoord hem wel op het lijstje had staan als kandidaat-versterking bij een vertrek van Lutsharel Geertruida en/of Marcus Pedersen, maar die interesse is nooit concreet geworden, omdat beiden nog altijd in Rotterdam actief zijn.

Van Ewijk treft bij Coventry landgenoot Gustavo Hamer en Liam Kelly (ex-Feyenoord) en Joel Latibeaudiere (ex-FC Twente). Coventry werd afgelopen seizoen vijfde in het Championship, een 24 ploegen tellende competitie, en was in het seizoen 2000/2001 voor het laatst actief in de Premier League.