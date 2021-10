‘Memphis Depay opent jacht op Robin van Persie’

Voetbal

Sébastien Haller over CL-record: ’Je denkt altijd aan de goals die je niet maakt’

De Champions League-carrière van Sébastien Haller is ontzettend goed begonnen. Hij werd na Marco van Basten de tweede speler die in zijn eerste wedstrijd vier keer scoorde en de eerste die vijf keer scoorde in zijn eerste twee duels. Toch is de Ivoriaan van Ajax niet alleen maar tevreden.