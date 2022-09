Erik ten Hag manager van de maand in Engeland

Ten Hag troefde Antonio Conte van Tottenham Hotspur en Gary O’Neill de interim-coach van AFC Bournemouth af. The Mancunians staan inmiddels vijfde in de Premier League, met 12 punten uit 6 duels. Na twee nederlagen volgden vier zeges op een rij in Engeland.

Door het overlijden van Queen Elizabeth speelde United in de maand september overigens maar twee duels in de Premier League. Op 1 september wonnen The Mancunians met 1-0 van Leicester City. Daarna volgde een 3-1 zege op Arsenal. De club uit Manchester staat nu vijfde en speelt zondag de derby tegen stadgenoot City, dat tweede staat.

Ten Hag is de derde Nederlander die deze eer te beurt valt. Martin Jol werd in zijn tijd bij Tottenham Hotspur één keer verkozen en Ronald Koeman drie keer in zijn periode bij Southampton.