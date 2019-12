Heldenrol Zirkzee bij Bayern München

Joshua Zirkzee loopt juichend weg na de 2-0 voor Bayern. Ⓒ REUTERS

Joshua Zirkzee heeft van zijn officiële debuut voor Bayern München in de Bundesliga een gedenkwaardige gebeurtenis gemaakt. De 18-jarige aanvaller mocht in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg in de laatste minuut van de reguliere speeltijd invallen. Amper twee minuten later kwam hij van dichtbij tot scoren, waarmee de geboren Schiedammer zijn ploeg alsnog op voorsprong bracht. Daarna bepaalde Serge Gnabry de eindstand op 1-3.