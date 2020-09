Live Tour: wie wint de eerste serieuze clash tussen de klassementsrenners?

Volg de vierde etappe hier live

De slotklim van de eerste categorie heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. De klim naar Orcières-Merlette is vooral bekend van de aanval van de Spaanse klimmer Luis Ocaña die er in de Tour van 1971 won met een voorsprong van zes minuten op Lucien van Impe en bijna negen minuten op Eddy Merckx. In de beroemde Tour van 1989, die Greg Lemond met een miniem verschil won van Laurent Fignon, was Orcières-Merlette finishplaats van een klimtijdrit. Die werd gewonnen door Steven Rooks.

De Franse renner Julian Alaphilippe start dinsdag in de gele trui en heeft 4 seconden voorsprong op de Brit Adam Yates. Tom Dumoulin staat zevende en heeft 17 seconden achterstand.

Michael Boogerd. Ⓒ Rias Immink

Michael Boogerd

„Een kort ritje, maar wel al in de vierde etappe een aankomst bergop”, blikt Michael Boogerd vooruit op de etappe van dinsdag, die om 13.30 van start gaat. „Het is geen dodelijke slotklim naar Orcières-Merlette (7,1km à 6,7%). Wel gaan we een serieuze clash tussen de klassementsrenners krijgen, al verwacht ik geen grote tijdverschillen. Als Jumbo-Visma doorgaat met waar ze mee bezig waren, zullen ze misschien wel zelf de aanval inzetten met Roglic als afmaker, die wellicht ook de gele trui pakt.”

Het profiel van de vierde etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

