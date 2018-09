Basketballer Wizards voor 25 duels geschorst

Jodie Meeks (midden) Ⓒ USA TODAY Sports

WASHINGTON - Washington Wizards heeft vlak voor de start van de play-offs in de NBA een forse tegenvaller gekregen. Basketballer Jodie Meeks blijkt de dopingregels te hebben overtreden en is voor 25 wedstrijden geschorst. ,,Het is triest dat de NBA al actie heeft ondernomen terwijl het nog zo prematuur is'', zei de advocaat van Meeks tegen ESPN. ,,We gaan de schorsing aanvechten.''