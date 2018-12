Topsport in de verdediging

Jaap de Groot Ⓒ Eigen Foto

Het zijn zware tijden voor de topsportbestuurder. En als het bovenin rommelt, dan druppelt het naar beneden. Daar heeft zowel de KNVB, KNSB als NOC*NSF mee te maken. De op deze pagina gepubliceerde reportage over topman Hans van Breukelen veroorzaakt nieuw rumoer in Zeist, terwijl de schaatsers, teams en gewesten het hoofd schudden over een initiatief van directeur Theo Fledderus. Intussen moet de olympische koepel afscheid van vier sponsors nemen.