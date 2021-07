Zwitserland met geheim wapen tegen Spanje: superfan die viral ging wordt ingevlogen

Namelijk: de fanatieke Zwitserse fan Luca Loutenbach. De supporter ging afgelopen maandag viral tijdens de slotfase van Frankrijk-Zwitserland, toen de Zwitsers een 3-1 achterstand in de slotfase wisten om te buigen tot 3-3 en daarna via strafschoppen de wereldkampioen wisten uit te schakelen.

In minuut 89 keek hij vol emotie naar boven bij een 3-2 stand, hopend op een wonder. Twee minuten later werd hij door de regie wederom in beeld gebracht, de gelijkmaker was gevallen en Loutenbach was ineens vol furie en zonder t-shirt zijn land aan het aanmoedigen.

Hij is voor veel bedrijven en instellingen in Zwitserland interessant gevonden en overspoeld met aanbiedingen. Swiss Air heeft nu een businesskaart-ticket voor hem geboekt om zijn land in Sint-Petersburg aan te moedigen. Hij zal met een blikje Red Bull in zijn hand arriveren, want ook zij zijn met hem in zee gegaan.

De Zwitserse VVV heeft de nieuwe talisman een ’break’ aangeboden, als de stress van EURO 2020 erop zit voor hem. En de regering wil hem zelfs inzetten als vaandeldrager in hun vaccinatiecampagne.