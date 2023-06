Oranje-selectie voor de tv: ’Hopen op een mooie CL-finale’

Koeman gaf op de persconferentie zaterdagmiddag aan geen sterke voorkeur te hebben. ,,Ik gun het iedereen. Wat dat betreft heb ik geen voorkeur. Of misschien wel een lichte voorkeur, omdat de trainer van City een goede vriend is. Waarschijnlijk zal iedereen verwachten dat City wint. Laten we hopen op een mooie wedstrijd en dat de beste wint. Het is voor deze drie spelers (De Vrij, Dumfries en Aké, red.) een geweldige belevenis. We gaan ervoor zitten. Het is normaal gesproken altijd genieten als City erbij is.”

Dat Aké en Dumfries nog in actie komen in Istanbul is voor Koeman geen belemmering om beiden op te stellen woensdag tegen Kroatië. ,,Ik ga er wel vanuit dat Aké en Dumfries woensdag inzetbaar zijn. Dat is ook de reden dat we 26 spelers geselecteerd hebben. Memphis viel af en nu zijn het 25. Zonder Aké en Dumfries hebben we er 23, waarmee we genoeg mensen hebben om elf tegen elf te spelen. En hopelijk komen ze allebei fit terug van de finale.” Dat ze pas laat aansluiten is voor Koeman geen groot bezwaar. ,,Normaal speel je op zondag en moet je op woensdag ook weer spelen. Daar doe ik niet zo moeilijk over.”