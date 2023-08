Formule 1 experimenteert in Monza opnieuw met bandenopzet

Elke coureur heeft over het hele weekeinde elf bandensets tot zijn beschikking. In de kwalificatie mag onder droge omstandigheden in Q1 alleen het hardste rubber worden gebruikt, in Q2 alleen de medium-band en in Q3 de softs.

Na het eerdere noodweer in Italië zijn de weersvoorspellingen dat het in het Grand Prix-weekeinde overwegend zonnig en droog blijft. De kans op regen lijkt vooralsnog minimaal. Max Verstappen won vorig jaar voor de eerste keer in zijn Formule 1-loopbaan in Monza. Zondag kan hij zijn tiende zege op rij boeken.

Tijdschema Grand Prix van Italië:

Vrijdag:

Eerste vrije training: 13.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur

Zaterdag:

Derde vrije training: 12.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur

Zondag:

Race: 15.00 uur