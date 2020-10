Geen wereldtitels mountainbike voor Terpstra en Vader

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Mountainbike: Vader grijpt naast wereldtitel

16.49 uur: De Franse mountainbiker Jordan Sarrou heeft zaterdag in het Oostenrijkse Leogang de wereldtitel op de olympische cross-country veroverd. De 27-jarige Sarrou, nooit eerder in de top 3 geëindigd op een WK of in een wereldbekerwedstrijd, verraste met een vroege aanval nadat hij de snel gestarte Nederlander Milan Vader had achterhaald. De jonge Zeeuw viel vervolgens ver terug.

Sarrou bleef ver buiten bereik van zijn concurrenten. Op 45 seconden werd de Zwitser Mathias Flückiger tweede, het brons ging naar de Fransman Titouan Carod.

Nino Schurter, die de afgelopen vijf jaar de wereldtitel veroverde, kwam er in het koude Leogang niet aan te pas. De Zwitser, ook de regerend olympisch kampioen, had moeite met de kou en finishte als negende op 2.33 van de winnaar. Vader, die na een derde en een tweede plaats vorige week in de wereldbekerwedstrijden van Nove Mesto podiumkandidaat leek, passeerde pas als 23e de finish, op 4.27 van Sarrou.

De Fransman leek volkomen overvallen door zijn succes. „Dit is een droom, ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelde de nationaal kampioen van zijn land, die niet in het rijtje kanshebbers was genoemd. Gezien zijn achtergrond kwam de zege ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Sarrou wordt begeleid door vijfvoudig wereldkampioen Julian Absalon, die een bijzonder succesvolle dag kende in Leogang. Eerst zag hij zijn pupil Loane Lecomte wereldkampioene worden bij de beloften. Vervolgens won zijn partner Pauline Ferrand-Prévot het goud bij de elitevrouwen.

Vader moest zijn bliksemstart bekopen. In de eerste ronde reed de Nederlandse kampioen zelfs even alleen op kop, met een groep Fransen kort achter zich. Op het niet door toeschouwers omzoomde parcours stond een stevige wind die een eenzaam avontuur er niet aantrekkelijker op maakte. Sarrou sloot aan en liet hem al in de eerste volle ronde achter. Na twee valpartijen in de derde ronde passeerden meer renners hem en raakte Vader buiten beeld voor een topnotering. Mathieu van der Poel ontbrak. Hij geeft in deze periode de voorkeur aan het wegseizoen.

Mountainbike: Geen wereldtitel voor Terpstra, wel voor Ferrand-Prévot

13.51 uur: Pauline Ferrand-Prévot heeft voor het tweede jaar op rij de titel veroverd bij het WK mountainbike. De Française was in het Oostenrijke Leogang een klasse apart. Ze reed vanuit de start weg bij haar concurrentes, van wie de Nederlandse Anne Terpstra al snel uitviel. De Zeeuwse gold als nummer 1 op de wereldranglijst als een van de favorieten.

Drie minuten nadat Ferrand-Prévot was gefinisht pakte de Italiaanse routinier Eva Lechner het zilver. De Australische Rebecca McConnell werd net als vorig jaar derde.

Ferrand-Prévot (28) was ook in 2015 al de beste van de wereld. In dat jaar werd ze ook wereldkampioene veldrijden, terwijl ze in het najaar van 2014 al de wereldtitel op de weg had veroverd. Ze wordt begeleid door haar partner Julien Absalon, die zelf vijf wereldtitels op zijn naam heeft staan.

Wielrennen: Bakelants besmet met corona

13.47 uur: De Belgische wielrenner Jan Bakelants is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn ploeg Circus-Wanty Gobert bevestigd. De 34-jarige renner is in quarantaine gegaan en zal dit seizoen niet meer in actie komen.

Bakelants reed de afgelopen week nog Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl. De avond voor die laatste wedstrijd was hij nog getest met een negatief resultaat. Nadat hij vrijdag lichte klachten kreeg na een training liet hij zich opnieuw testen, nu met een positief resultaat. Bakelants zou eigenlijk zondag starten in Gent-Wevelgem.

Circus-Wanty Gobert meldt dat geen enkel teamlid contact heeft gehad met Bakelants na diens terugkeer naar huis na de Brabantse Pijl. „De gehele ploeg (renners en staf) zal wel, conform het medische protocol van de UCI voor de herstart van de competitie, opnieuw getest worden voor de volgende deelnames aan wedstrijden”, meldt het Belgische team, dat volgend jaar de WorldTour-status heeft.

Eerder op zaterdag werk bekend dat de Brit Simon Yates ook besmet is. Hij was actief in de Giro d’Italia en moest die wedstrijd verlaten.

Mountainbike: Alvarado op het podium bij WK

11.20 uur: wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado is bij het WK mountainbike voor beloften in het Oostenrijkse Leogang als derde geëindigd. De 22-jarige Rotterdamse was op het laatste moment ingeschreven voor de wedstrijd nadat ze vorige week in Nove Mesto al een beloftenwedstrijd om de wereldbeker had gewonnen. Ook is ze nationaal kampioene in die categorie.

De wereldtitel was voor Loana Lecomte, die de wedstrijd met overmacht won. De Française was vorige week ook al de beste in Nove Mesto waar ze toen tussen de elitevrouwen meereed. De Hongaarse Kata Blanka Vas werd op 1 minuut en 11 seconden tweede.

Alvarado, die begin dit jaar de wereldtitel veldrijden bij de elitevrouwen veroverde, gaf 2.42 toe en werd derde. Ze wil op de Olympische Spelen van Parijs 2024 starten op de mountainbike.

Basketbal: Miami Heat blijft in de race voor NBA-titel

08.48 uur: Miami Heat maakt nog steeds kans om de titel in de NBA te veroveren. In de bubbel van Disney World in Orlando, waar de basketballers hun seizoen vanwege de coronapandemie afsluiten, verzuimde Los Angeles Lakers de eerste kans te benutten om de tweestrijd te beslissen. Miami Heat won met 111-108 en verkleinde de achterstand in de best-of-seven tot 3-2.

De Lakers moeten zo nog zeker tot zondag wachten om zich voor het eerst sinds 2010 weer tot kampioen te laten kronen. Uitblinker bij Miami was Jimmy Butler met 35 punten, 12 rebounds en 11 assists. Ook zijn teamgenoot Duncan Robinson was met 26 punten goed op dreef. LeBron James toonde andermaal zijn klasse voor de Lakers, met 40 punten, 13 rebounds en 7 assists. Anthony Davis maakte 28 punten en pakte 12 rebounds. Wint Miami zondag opnieuw dan valt de beslissing op dinsdag.

Voetbal: sterke start Brazilië in WK-kwalificatiereeks

08.27 uur: Brazilië is goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Met een van een rugblessure herstelde sterspeler Neymar versloeg de ’Seleção’ in São Paulo, waar het hevig regende, Bolivia met 5-0.

Bij de rust leidde de thuisploeg met 2-0 door doelpunten van Marquinhos, ploeggenoot van Neymar bij Paris Saint-Germain, en Liverpool-aanvaller Roberto Firmino. Nogmaals Firmino, een eigen doelpunt van José María Carrasco en een treffer van Barcelona-middenvelder Philippe Coutinho bepaalden de eindstand op 5-0.

Brazilië speelt dinsdag een uitwedstrijd tegen Peru, een land dat zwaar getroffen is door de coronapandemie. De kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika gaan gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.