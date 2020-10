Sport Kort: spanning stijgt in NBA-finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Miami Heat blijft in de race voor NBA-titel

08.48 uur: Miami Heat maakt nog steeds kans om de titel in de NBA te veroveren. In de bubbel van Disney World in Orlando, waar de basketballers hun seizoen vanwege de coronapandemie afsluiten, verzuimde Los Angeles Lakers de eerste kans te benutten om de tweestrijd te beslissen. Miami Heat won met 111-108 en verkleinde de achterstand in de best-of-seven tot 3-2.

De Lakers moeten zo nog zeker tot zondag wachten om zich voor het eerst sinds 2010 weer tot kampioen te laten kronen. Uitblinker bij Miami was Jimmy Butler met 35 punten, 12 rebounds en 11 assists. Ook zijn teamgenoot Duncan Robinson was met 26 punten goed op dreef. LeBron James toonde andermaal zijn klasse voor de Lakers, met 40 punten, 13 rebounds en 7 assists. Anthony Davis maakte 28 punten en pakte 12 rebounds. Wint Miami zondag opnieuw dan valt de beslissing op dinsdag.

Voetbal: sterke start Brazilië in WK-kwalificatiereeks

08.27 uur: Brazilië is goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Met een van een rugblessure herstelde sterspeler Neymar versloeg de 'Seleção' in São Paulo, waar het hevig regende, Bolivia met 5-0.

Bij de rust leidde de thuisploeg met 2-0 door doelpunten van Marquinhos, ploeggenoot van Neymar bij Paris Saint-Germain, en Liverpool-aanvaller Roberto Firmino. Nogmaals Firmino, een eigen doelpunt van José María Carrasco en een treffer van Barcelona-middenvelder Philippe Coutinho bepaalden de eindstand op 5-0.

Brazilië speelt dinsdag een uitwedstrijd tegen Peru, een land dat zwaar getroffen is door de coronapandemie. De kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika gaan gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.