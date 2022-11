Sport Kort: val maakt einde aan medaillekansen De Munck op WK turnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Turner De Munck verspeelt kans op WK-podium door val

17.11 uur: Turner Loran de Munck is er bij de WK turnen niet in geslaagd om een WK-medaille te veroveren op het onderdeel voltige. De Munck, die de finale mocht openen, kwam door een val niet verder dan 13,533 punten. Daarmee eindigde hij op de zesde plaats.

De 23-jarige turner startte zijn oefening goed, maar uiteindelijk ging het mis bij de afsprong. Na de val herhaalde hij de afsprong nogmaals, maar voor de score mocht dat niet meer baten.

Het goud in Liverpool ging uiteindelijk naar Rhys McClenaghan uit Ierland (15,300), die daarmee tevens de eerste Ierse wereldkampioen in het turnen is. McClenaghan had zich eerder deze week nog als eerste geplaatst voor de finale. Voor de Ierse turner is het zijn tweede WK-medaille op voltige. In 2019 greep hij brons.

Ahmad Abu Al-Soud uit Jordanië pakte met 14,866 punten het zilver in Liverpool. Hij verzekerde zijn land daarmee van de eerste WK-turnmedaille ooit.

Europees kampioen Harutyun Merdinyan uit Armenië greep met 14,733 punten het brons in Liverpool. De Amerikaan Stephen Nedoroscik, de wereldkampioen van 2021 op voltige, eindigde met 14,400 buiten de medailles (vijfde).

De Munck had zich met een score van 14,833 punten als vierde geplaatst voor de finale. In augustus greep hij nog zilver bij de EK in München. In Liverpool was hij de eerste Nederlander die de WK-finale op voltige bereikte. Een WK-medaille op dat toestel won Nederland overigens al wel: Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd. De prestatie van Thijssen stamt uit de tijd dat de turnsport nog nauwelijks ontwikkeld was.

Quartararo start voor WK-leider Bagnaia in slotrace MotoGP

15.11 uur: Fabio Quartararo begint zondag vanaf de tweede startrij aan de Grote Prijs van Valencia, de slotrace van het seizoen in de MotoGP. Quartararo kan zijn wereldtitel in de koningsklasse alleen prolongeren als hij wint in Valencia en zijn Italiaanse rivaal Francesco Bagnaia niet hoger eindigt dan de vijftiende plaats. Bagnaia start in Valencia een rij achter zijn Franse rivaal.

Quartararo zette in de kwalificatie de vierde tijd neer, Bagnaia de achtste. De Ducati-coureur verdedigt in de slotrace een voorsprong van 23 punten op de wereldkampioen van vorig jaar.

De Spanjaard Jorge Martin pakte voor eigen publiek poleposition in 1.29,621, voor zijn landgenoot Marc Márquez. De Australiër Jack Miller kwalificeerde zich als derde, ondanks een val aan het einde van de kwalificatie.

Quartararo voerde in de eerste maanden van het seizoen het WK-klassement aan, maar in het tweede deel van het jaar werd hij overvleugeld door Bagnaia. De Italiaan won al zeven grands prix, Quartararo zegevierde drie keer.

Waterpolosters verliezen van Spanje in halve finales World League

14.17 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij de superfinale van de World League niet kunnen plaatsen voor de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis moest het in de halve finales op Tenerife met 14-10 (2-2 4-2 3-3 5-3) afleggen tegen Europees kampioen Spanje.

Bij het EK van afgelopen zomer verloor Oranje in de halve finales ook al van Spanje (7-10). De ploeg van Doudesis greep in Split daarna naast het brons. Zondag kunnen de waterpolosters nog wel als derde eindigen in de World League. Ze moeten dan de verliezer van de halve finale tussen de Verenigde Staten en Hongarije verslaan.

Nederland verloor in de groepsfase van de World League met 9-6 van de Amerikaanse vrouwen en versloeg daarna Italië met 18-17. De laatste groepswedstrijd tegen Canada ging via strafworpen verloren. Met 4 punten kwalificeerde Oranje zich desondanks als nummer 2 van de groep voor de halve finales.

Tegen Spanje moest de ploeg van Doudesis steeds in de achtervolging. De Spaanse waterpolosters namen iedere keer een kleine voorsprong en het lukte Oranje maar niet om het initiatief over te nemen. Brigitte Sleeking en Lola Moolhuijzen maakten beiden drie doelpunten. De andere goals kwamen van Bente Rogge (twee), Marit van der Weijden en Maartje Keuning.

De waterpolosters pakten dit jaar brons op het WK in Boedapest en eindigden als vierde op het EK. Nederland doet voor de achtste keer sinds 2004 mee aan de Super Final van de World League. Oranje wist twee keer een medaille te winnen: brons in 2015 en zilver in 2018. De Verenigde Staten wonnen de World League al veertien keer.

FIH krijgt voorzitter uit Pakistan

12.58 uur: De internationale hockeybond FIH krijgt een voorzitter uit Pakistan. Op het congres van de FIH, dat digitaal werd gehouden, kreeg Mohammad Tayyab Ikram aanzienlijk meer stemmen dan zijn Belgische tegenstander Marc Coudron. Ikram volgt Narinder Batra op als mondiale hockeybaas.

Coudron (53) probeerde vorig jaar ook al voorzitter van de FIH te worden, maar toen moest de Belgische recordinternational (358 wedstrijden) het nipt afleggen tegen Batra. De man uit India werd met twee stemmen verschil herkozen, maar besloot afgelopen zomer om zijn functie neer te leggen. De Egyptenaar Seif Ahmed fungeerde sindsdien als interim-voorzitter.

Coudron, die zestien jaar voorzitter was van de Belgische hockeybond, probeerde daarop opnieuw de hoogste baas van de FIH te worden. Hij moest het nu echter afleggen tegen de directeur van de Aziatische federatie. Eerder deze week wees de FIH de organisatie van het WK 2026 voor zowel mannen als vrouwen toe aan Nederland en België.

Lopetegui na ontslag bij Sevilla aan de slag bij Wolves

10.43 uur: Ruim een maand nadat hij ontslagen is bij Sevilla, heeft Julen Lopetegui al een nieuwe club gevonden. De Spaanse trainer gaat in Engeland aan de slag bij Wolverhampton Wanderers. De huidige nummer 19 van de Premier League, die dit seizoen pas twee wedstrijden wist te winnen, nam begin oktober afscheid van de Portugese coach Bruno Lage.

Sindsdien zit de Engelsman Steve Davis als interim-trainer op de bank. De clubleiding van de Wolves voerde afgelopen maand volgens Engelse media gesprekken met onder anderen Peter Bosz, die net was ontslagen bij Olympique Lyon, maar besloot voorlopig door te gaan met Davis. Nu heeft Wolverhampton Wanderers in Lopetegui toch de „buitengewone kandidaat” gevonden waar de Chinese voorzitter Jeff Shi naar zocht.

„Julen is een toptrainer, met veel ervaring op het allerhoogste niveau”, aldus Shi. „Hij is vanaf het begin onze eerste kandidaat geweest.” Lopetegui (56) was keeper bij onder meer Real Madrid en FC Barcelona en werkte als trainer bij Rayo Vallecano, FC Porto en Real Madrid. Ook was hij tussen 2016 en 2018 bondscoach van Spanje. Vlak voor de start van het WK in Rusland werd Lopetegui echter ontslagen, toen naar buiten was gekomen dat hij na het toernooi aan de slag zou gaan bij Real Madrid. Na een slechte seizoensstart werd hij in Madrid al na een paar maanden ook ontslagen.

Lopetegui werd in de zomer van 2019 aangesteld als trainer van Sevilla, waarmee hij in zijn eerste seizoen de Europa League won. Vorige maand werd hij ontslagen na een teleurstellende start van het seizoen. Sevilla haalde de Argentijn Jorge Sampaoli terug als opvolger. Lopetegui begint op 14 november bij Wolverhampton Wanderers. Hij gaat de ploeg dan voorbereiden op het tweede deel van de competitie, die direct na het WK in Qatar start.

NOC*NSF ziet aantal sporters flink dalen vanwege energieprijzen

10.20 uur: Sportkoepel NOC*NSF ziet het aantal sportende Nederlanders flink afnemen als gevolg van de hoge energieprijzen. Volgens NOC*NSF blijkt uit een representatief onderzoek - uitgevoerd door Kantar - dat ruim 80.000 mensen zijn gestopt met sporten, omdat de kosten daarvoor te hoog werden voor ze. Ruim 300.000 mensen sporten minder vaak vanwege de prijsstijgingen en volgens de sportkoepel overweegt bijna een half miljoen Nederlanders te stoppen met sporten als de kosten verder stijgen.

Van de sportende Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar (zo’n 9,6 miljoen) heeft bijna 20 procent te maken met gestegen prijzen voor bijvoorbeeld een abonnement of lidmaatschap als gevolg van de hogere energiekosten die worden doorberekend door hun sportaanbieder. In 38 procent van die gevallen is het tarief met 5 tot 10 procent omhoog gegaan.

„De druk op de sport als gevolg van de hoge energieprijzen wordt nu helaas zichtbaar”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. „We staan al op achterstand door de coronajaren en we leven in tijden van grote druk - ook financieel - waarbij het behoud van fysieke en mentale gezondheid voor iedereen juist tegenwicht biedt. We zeggen niet voor niets: sport dóet iets met je! Daar komt bij dat sport staat voor kansengelijkheid. Daarom is het extra pijnlijk om te zien dat mensen met een lager inkomen het eerst moeten besluiten om te stoppen.”

De Nederlandse bonden hebben hebben de overheid de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen om voor sportaanbieders met een regeling te komen om de sterk gestegen energielasten op te vangen. Ook pleiten ze voor het opzetten van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.

Beste seizoensstart ooit Milwaukee Bucks in NBA

09.30 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben een clubrecord gevestigd door ook hun achtste wedstrijd van dit seizoen in de NBA te winnen. Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo waren de Bucks in Minneapolis te sterk voor Minnesota Timberwolves: 115-102. Antetokounmpo tekende voor een zogeheten triple-double: 26 punten, veertien rebounds en elf assists. Milwaukee Bucks beleefde nog nooit zo’n goede seizoensstart in de NBA. „Dit is weer een stap in de goede richting. We blijven bouwen”, zei de Griekse vedette, die vorig jaar met de Bucks kampioen van de NBA werd.

Luka Doncic evenaarde een prestatie van de legendarische basketballer Wilt Chamberlain. De 23-jarige Sloveen van Dallas Mavericks kwam ook in de achtste wedstrijd van het seizoen, tegen Toronto Raptors, boven de 30 punten uit. Doncic had met 35 punten een groot aandeel in de nipte zege: 111-110. Alleen Chamberlain lukte het ooit ook om bij de start van de competitie in zoveel wedstrijden minimaal 30 punten te maken. In het seizoen 1959-1960 deed hij dat net als Doncic in de eerste acht duels; in 1962-1963 zelfs in de eerste 23.

Ondanks maar liefst 46 punten van DeMar DeRozan verloor Chicago Bulls met 123-119 bij Boston Celtics. Jayson Tatum gooide 36 punten bij elkaar voor de Celtics.

Sakkari neemt Sabalenka mee naar laatste vier WTA Finals

08.36 uur: Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland heeft de halve finales bereikt op de WTA Finals in Fort Worth, met dank aan Maria Sakkari. De Griekse won ook haar laatste groepswedstrijd, tegen Ons Jabeur uit Tunesië: 6-2 6-3. Sabalenka eindigde daardoor achter Sakkari als tweede in de groep.

Jabeur, de nummer 2 van de wereld, was met Sakkari meegegaan naar de halve finales als ze de laatste groepspartij in twee sets had gewonnen. Nadat de 27-jarige Griekse de eerste set had gepakt, was al duidelijk dat Sabalenka op de tweede plaats in de poule ging eindigen. De mondiale nummer 7 had haar kansen op het bereiken van de halve finales eerder op de dag overeind gehouden door de Amerikaanse Jessica Pegula te verslaan: 6-3 7-5.

Sakkari, vijfde op de wereldranglijst, won in de groep al haar partijen in twee sets. In de halve finales treft ze de nummer 2 van de andere poule: Caroline Garcia of Daria Kasatkina. Sabalenka moet het opnemen tegen topfavoriete Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld die na twee soepele zeges al zeker is van de groepswinst.

Sabalenka en Swiatek stonden dit jaar al vier keer tegenover elkaar; steeds won de Poolse. Na eenvoudige zeges in Doha, Stuttgart en Rome had Swiatek begin september in de halve finales van de US Open wel drie sets nodig om de tennisster uit Wit-Rusland te verslaan. De 21-jarige Poolse veroverde in New York haar derde grandslamtitel, nadat ze ook al twee keer Roland Garros had gewonnen. Swiatek is dit seizoen met afstand de meest succesvolle tennisster op de WTA Tour. Ze won al acht toernooien en hoopt haar jaar op het Amerikaanse hardcourt in stijl af te sluiten.

Sakkari toont in Texas echter ook aan in vorm te zijn. „Het geheim achter mijn succes? Dat heb ik niet”, zei de Griekse. „Ik geloof in mezelf, ik sta zonder angst op de baan en ik geniet enorm.”