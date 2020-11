Knappe comeback Van de Beeks United; Londense topper onbeslist

De bezoekers namen aanvankelijk het initiatief, en het was aan de paal te danken dat middenvelder Bruno Fernandes zijn ploeg na een kwartier niet op voorsprong schoot. Southampton kwam echter bij de eerste de beste mogelijkheid wel op voorsprong. De Poolse verdediger Jan Bednarek kopte een corner achter doelman David de Gea. Tien minuten later verdubbelde vrije trappen-specialist James Ward-Prowse de score met alweer zijn derde rake vrije trap dit seizoen.

In de tweede helft wisselde United-trainer Ole Gunnar Solskjær twee keer: de geblesseerde De Gea werd vervangen door Dean Henderson en ook spits Edinson Cavani kwam het veld in voor Mason Greenwood. Dat laatste bleek een gouden ingreep van de Noorse trainer, want Cavani zorgde met een assist op middenvelder Fernandes én twee doelpunten voor de ommekeer in de wedstrijd. Cavani’s winnende treffer viel in blessuretijd.

Door de derde zege op rij klimt United met 16 punten naar de zevende plaats in de Premier League, op een punt afstand van Southampton. Die ploeg staat vijfde.

Chelsea en Tottenham scoren niet in teleurstellende topper

De topper tussen Chelsea en Tottenham Hotspur is zonder doelpunten geëindigd: 0-0. De thuisploeg wist de door Spurs-trainer José Mourinho goed georganiseerde defensie niet uit elkaar te spelen.

Hakim Ziyech (Chelsea) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) stonden beiden met een basisplaats tegenover elkaar. In de eerste twintig minuten volgden de kansen elkaar nog snel op. Bergwijn knalde rakelings over het doel van Chelsea, waarna Chelsea-spits Timo Werner kort daarna zijn ploeg op voorsprong dacht te zetten. Hij deed dat echter in buitenspelpositie, waardoor de goal werd afgekeurd.

De bezoekers groeven zich daarna in en speelden afwachtend. Ziyech en zijn ploeggenoten hadden veruit het meeste balbezit, maar wisten amper gevaar te stichten. De Marokkaans international kreeg na ruim een uur nog een goede schietkans, maar de oud-Ajacied knalde over. In de slotfase moest Spurs-doelman Hugo Lloris nog redding brengen op een poging van Mason Mount.

Met het punt uit de derby gaat Tottenham op basis van een beter doelsaldo dan Liverpool aan kop in de Premier League. Chelsea staat derde met 19 punten.

