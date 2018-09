Donny van de Beek gretig terug naar bank

,,Ik wil zo veel mogelijk spelen, dus is het jammer als ik weer reserve word”, kent Van de Beek zijn plek als Lasse Schöne weer fit is. ,,Ik weet dat ik op deze manier moet doorgaan. Elke keer als ik minuten krijg, moet ik me weer laten zien.”

In Stade Sclessin vestigde het voormalig oogappeltje van Wim Jonk een record. Nooit eerder had een Ajax-speler in de Europa League zo veel balcontacten als Van de Beek: 122. ,,Op 6 kom je wat meer aan de bal en dat vind ik wel lekker. Al is het voordeel van de 10-positie weer dat je veel bij de goal komt.”