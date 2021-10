Max Verstappen sterk in nat Istanbul, Lewis Hamilton slechts achttiende

Titelrivaal Lewis Hamilton kwam niet verder dan een achttiende plaats: 1.33,636. De Mercedes-coureur, die vanwege een motorwissel tien plaatsen gridstraf krijgt, keek het grootste gedeelte van de training toe vanuit de pitbox en reed in totaal slechts vijf ronden.

Gasly ging zaterdagochtend als eerste de baan op met regenbanden. Al snel werd echter duidelijk dat het niet nat genoeg was voor full wets. Desondanks was het op sommige plekken evengoed behoorlijk glad. Het resulteerde in diverse schuivers. Zo kwam George Russell met zijn Williams-bolide vast te zitten in een grindbak. De wedstrijdleiding besloot daarop om de training kortstondig stil te leggen.

Verstappen ging pas na een klein half uur de baan op. In zijn eerste snelle ronde was hij in opdrogende omstandigheden meteen een klap sneller dan de rest. Hij verbeterde op dat moment beste tijd van Lewis Hamilton met maar liefst 1,172. In de ronde die volgde ondervond Verstappen dat het in bocht negen nog verraderlijk glad was, met een spin als gevolg. „Mooie three-sixty”, reageerde de vorige week 24 jaar geworden Limburgers kalmpjes over de boordradio.

Even later verbeterde Verstappen andermaal de snelste rondetijd, om vervolgens zijn bolide weer in de pitbox te parkeren. Hij viel terug naar plek drie, maar in het slot kwam hij nog even de baan op en zette hij de tweede tijd neer. Naast Hamilton reden alleen Valtteri Bottas (8) en Williams-coureurs Nicolas Latifi (7) en Russell (2) minder ronden dan Verstappen.