Brok Ghanees graniet nauwelijks af te stoppen Kudus: ’Ik kan nog veel meer bijdragen aan succes van Ajax’

Door Mike Verweij

De ijzersterke Mohammed Kudus is door de verdedigers in Nederland nauwelijks af te stoppen. „Dat ik fysiek zo sterk ben, zit in mijn DNA.” Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & PRO SHOTS

Als geen ander bij Ajax staat Mohammed Kudus (22) symbool voor de hernieuwde hoop op de landstitel. Qua statistiek én mimiek. Zijn aandeel in zeven treffers in de zeven competitieduels onder John Heitinga en de glimlach die tijdens het interview ruim een uur lang in zijn gezicht lijkt gebeiteld, verraden dat de crisis in Amsterdam al lang voltooid verleden tijd is.