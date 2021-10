Eden Hazard hoeft voorlopig niet op een basisplaats te rekenen bij Real Madrid

„Hij heeft veel kwaliteit”, zei Ancelotti in aanloop naar de wedstrijd van woensdag tegen Osasuna. „Zijn instelling is ook goed. Daar ligt het allemaal niet aan. Eden is een voetballer die past bij Real Madrid. Maar het kan gebeuren dat een trainer desondanks liever iemand anders opstelt. Dat is nu het geval.”

Toch schrijft Italiaanse trainer de Belgische international allerminst af. „Hazard heeft op dit moment niet de status van Karim Benzema, maar dat komt omdat hij veel blessures heeft gehad. Ik ben er zeker van dat we dit seizoen nog de beste versie van Hazard zullen zien. En dan zal hij meer spelen dan hij nu doet.”

Hazard was dit seizoen pas vier keer basisspeler. Sinds hij twee jaar geleden overkwam van Chelsea is hij vooral geblesseerd geweest. Ook dit seizoen was hij niet altijd fit. Afgelopen weekend tijdens de Clásico moest de Belg nog 90 minuten vanaf de bank toekijken.