Frank de Boer houdt vast aan 5-3-2

De bondscoach zag tegen Schotland dat zijn spelers het systeem niet goed uitvoerden. „We kregen de druk er niet op en kwamen niet in de duels”, zei hij. „Daardoor kregen we geen succesbeleving. Als je ergens veel energie in steekt, dan wil je de bal na vijf seconden ook veroveren.”

„We hebben dat geanalyseerd en hebben daar veel over gepraat”, zei De Boer. „Je wil ook weten wat spelers ervan vinden. Want zij moeten het uitvoeren. Dat was vruchtbaar. We hebben ook goed kunnen trainen”, aldus de bondscoach.

Cillessen

Ook kwam De Boer nog even terug op de situatie rond Jasper Cillessen die na een coronabesmetting niet meegaat naar het EK. „Ik baal net zo erg van de situatie als Jasper zelf. Hij is gewoon een heel goede doelman, dat staat buiten kijf. Zondag hadden we nog het idee dat het goed zou aflopen. Uiteindelijk komt dinsdag eraan en dan is hij nog steeds positief. Dan moet je keuzes maken.”

„We hebben besloten om hem niet mee te nemen. Hoe vreselijk ik dat ook vind voor Jasper. We moeten een 100 procent inzetbare speler hebben. Ik heb alle vertrouwen in de keepers die we meenemen”, aldus De Boer.

De laatste trainingssessie van het Nederlands elftal op het Cascade Resort in Lagos. Ⓒ ANP

Het Nederlands elftal trainde eerder op de dag voor het laatst in Lagos. Matthijs de Ligt moest de training eerder verlaten met liesklachten.

Oranje vliegt zaterdagmiddag naar Münster en bereidt zich daar verder voor op het laatste oefenduel voor het EK in Enschede.