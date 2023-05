PSV viert feest: van een dansende Van Nistelrooy tot het zingen van ’De Engelbewaarder’

Op het veld had de PSV-trainer aanvankelijk het feestje meegevierd, waarbij hij eerst bekerkeeper Joël Drommel opzocht en hem in de armen sprong, en dat vervolgens herhaalde bij de andere spelers. Daarna had de oud-topspits met een groene winnaarsbadjas over de arm en zijn onafscheidelijke gelukspet op het hoofd toegekeken hoe zijn spelers dansten en hosten met de 17.500 meegereisde fans op nummers van John de Bever en Jan Biggel.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bekijk hieronder de beelden van een dansende Van Nistelrooy:

Van Nistelrooy kwam even later op de persconferentie scherp voor de dag, toen NOS-verslaggever Joep Schreuder hem feliciteerde met zijn eerste prijs als trainer en de PSV-coach hem er fijntjes op wees, dat eerder dit seizoen al de Johan Cruijff Schaal was gewonnen door zijn team.

Spreekstalmeester Drommel en bus-dj Veerman

Nadat de spelersbus De Kuip had verlaten, waarbij Joey Veerman een alcoholvrij biertje had verruild voor een echte en aankondigde nog wel een paar bacootjes te gaan nemen, stroomde in Eindhoven het Philips Stadion langzaam vol voor de nachtelijke huldiging. In de spelersbus ging het feestje vrolijk verder waarbij een glunderende Drommel werd toegezongen door zijn ploeggenoten met de tekst ‘Drommel is on fire’.

Luuk de Jong toont de beker in het Philips-stadion aan de fans. Ⓒ ANP/HH

Rond middernacht kwam de bekerwinnaar aan bij het Philips Stadion, waar zich ondanks het late uur zo’n tienduizend fans hadden verzameld die met de ploeg een feestje vierden. Daarbij werden fakkels afgestoken, kreeg Drommel een megafoon in zijn handen gedrukt om als spreekstalmeester te fungeren en gingen spelers op de foto met dolblije supporters.

Tekst gaat verder onder de tweet

Daarna was er voor de spelers hun familie en PSV-medewerkers een besloten feest in ‘De Verlenging’, de horecagelegenheid van de familie Van Kemenade in het Philips Stadion, waar hitzanger Marco Schuitemaker optrad met zijn kassucces ‘De Engelbewaarder’. Veerman had in De Kuip al aangekondigd, dat hij ,,de avond zou eindigen met een microfoon in de hand en het zingen van ‘De Engelbewaarder’”, dus de Volendammer kon zijn lol niet op. Veerman had als ’bus-dj’ het nummer ook al drie keer afgespeeld tijdens de busreis van Rotterdam terug naar Eindhoven.

Fans in het Philips Stadion tijdens de huldiging van PSV. Ⓒ ANP / ANP

Joel Drommel Ⓒ ANP/HH

Vizier op competitie

Na twee vrije dagen vervolgt PSV woensdag de trainingsweek met de voorbereiding op de lastige uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam komende zaterdag in Rotterdam. Door de bekerwinst is PSV sowieso verzekerd van Europees voetbal komend seizoen als deelnemer aan de play-off voor de groepsfase van de Europa League. De verliezer daarvan stroomt door naar de groepsfase van de Conference League. Het doel voor PSV is om tweede te worden en zich te plaatsen voor de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren verdedigen na de 3-0 zege in de competitietopper tegen Ajax een voorsprong van drie punten op de concurrent uit Amsterdam.

PSV speelt in de laatste vier speelronden behalve uit tegen Sparta, nog thuis tegen Fortuna Sittard en SC Heerenveen en uit tegen AZ. Ajax heeft thuiswedstrijden tegen AZ en FC Utrecht voor de boeg en uitwedstrijden tegen FC Groningen en FC Twente.