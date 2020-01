Ajax verslikt zich in strijdlustig FC Groningen

Ajax begon moeizaam aan het haast traditioneel lastige uitduel bij FC Groningen. De Amsterdammers konden in de beginfase geen vuist maken en het was dan ook Groningen die de eerste tik uitdeelde. Na een dik kwartier spelen kwam de thuisploeg, nota bene dankzij oud-Ajacied Kaj Sierhuis, op voorsprong. De spits, die de gehele jeugdopleiding van Ajax doorliep, had het geluk aan zijn zijde. Via de kluts en doelman Bruna Varela - die de geblesseerde André Onana verving - belandde de bal in het net.

Op ietwat gelukkig wijze zet Kaj Sierhuis FC Groningen op voorsprong tegen Ajax. Ⓒ ANP Sport

Enkele minuten later stond de spits weer oog in oog met de Portugese goalie. Dit keer waren de voeten van Varela de baas over de inzet van Sierhuis. Het gaf de weerhoudingen in de wedstrijd goed weer. Groningen die gevaar stichtte en Ajax, die zonder de aanvallende impulsen van Hakim Ziyech en Davis Neres (beiden geblesseerd), weinig voor het doel van Sergio Padt verscheen.

Ajax kwam er op bezoek bij FC Groningen niet aan te pas, tot grote frustratie bij Ryan Babel. Ⓒ ANP Sport

Ryan Babel kreeg voor rust nog een uitgelezen mogelijkheid om de score gelijk te trekken. De huurling van Galatasaray dacht voor een leeg doel in te tikken, maar hij trapte over de bal heen. Ajax schoot in de eerste helft slechts één keer tussen de palen.

Vlak na rust verdubbelde Groningen de voorsprong. Ryan Gravenberch ging slordig om met balbezit, waarna de thuisploeg snel de weg richting het doel van Ajax zocht. Ramon-Pascal Lundqvist was het eindstation van de counter en punterde de bal op doel. Via de voet van Lisandro Martínez eindigde het schot uiteindelijk achter Varela, die al op weg was naar de hoek en op het verkeerde been stond.

Lisandro Martínez en Bruno Varela kijken machteloos toe hoe de 2-0 van FC Groningen in het doel rolt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Twintig minuten voor tijd bracht Ajax de spanning terug in de wedstrijd. FC Groningen had de achterhoede nog niet geheel op orde na een scheidsrechtersbal van arbiter Jeroen Manschot. Uiteindelijk was het Donny van de Beek die vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-2 binnen schoot. Voor Ajax bleef het bij die ene treffer.

Door de nederlaag van Ajax in het noorden des lands is AZ, die zaterdag won van Heerenveen (1-2), weer ingelopen op de koploper van de Eredivisie. Het gat bedraagt nog slechts drie punten.

