Davy Klaassen stunt met Werder in Duitse beker

De nummer 16 van de Bundesliga schakelde nummer 3 Borussia Dortmund in de achtste finales uit: 3-2. Bij de rust leidde de thuisploeg, met Davy Klaassen in het basisteam, met 2-0 dankzij treffers van Davie Selke en Leonardo Bittencourt.

Erling Braut Haland verkleinde als invaller bij Dortmund na de rust de achterstand. De 19-jarige Noorse spits scoorde in zijn eerste drie competitiewedstrijden voor zijn nieuwe club al zeven keer. Milot Rashica (ex-Vitesse) maakte namens Bremen snel 3-1 waarna de 17-jarige Giovanni Reyna, ook als invaller, voor de bezoekers nog doel trof. Een verlenging kon Dortmund echter niet meer afdwingen.

Eerder op de avond plaatsten Eintracht Frankfurt (3-1 tegen RB Leipzig) en Fortuna Düsseldorf (5-2 tegen FC Kaiserslautern) zich voor de kwartfinales.

Roberto Soldado (links) heeft het geflikt. Ⓒ EPA

Valencia strandt in Spanje

Valencia is uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi. De titelhouder verloor in de kwartfinales met 2-1 van Granada CF.

Roberto Soldado, oud-speler van Valencia, was de gevierde man bij de thuisploeg. Hij scoorde zowel in de derde minuut als in de extra tijd (strafschop). Rodrigo nam vlak voor de rust de gelijkmaker voor zijn rekening. Bij Valencia ontbrak doelman Jasper Cillessen in de selectie.