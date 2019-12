Troeteltrainer Henk de Jong maakt Cambuur weer groot

Henk de Jong Ⓒ BSR Agency

LEEUWARDEN - Of het Henk de Jong-effect bestaat? Vraag het bij SC Cambuur. Na de degradatie was het jarenlang ’net niks’. De club staat nu stijf bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, de toeschouwersaantallen zijn omhooggeschoten en in een paar maanden tijd kwam er een miljoen euro bij in het spelersinvesteringsfonds van de club. Het was het effect waar de top van de club van droomde toen het de kleurrijke coach terughaalde naar Leeuwarden.