Bondscoach Louis van Gaal trekt rookgordijn op bij Oranje

„Ik heb hen ook als eerste opgebeld na mijn aanstelling”, zo vertelde Van Gaal in Zeist, vlak voor vertrek naar Schiphol. „Ik heb zoveel mogelijk bij hetzelfde proberen te laten.”

Welk systeem Oranje hanteert in Noorwegen, bleef geheim. „Dat is een weet voor mij en een vraag voor jou”, antwoordde Van Gaal op een vraag over 4-3-3 of 5-3-2. „Ik geef geen antwoord. Ik ga die (Ståle, red.) Solbakken, mijn Noorse collega, niet wijzer maken dan hij al is.”

Ook wat betreft zijn eerste doelman zweeg Van Gaal, die kan beschikken over Tim Krul (Norwich City), Justin Bijlow (Feyenoord) en Joël Drommel. ,,Dat ga ik niet prijsgeven. Zoiets is namelijk bepalend, voor Erling Haaland (de spits van Noorwegen, red.) bijvoorbeeld.”

De licht geblesseerde Memphis Depay trainde dinsdag weer volledig mee, maar is desondanks nog een ’klein vraagtekentje’, verklaarde Van Gaal, die zodoende een rookgordijn optrok. Iets wat Solbakken, misschien onbewust, de afgelopen periode ook deed. „Want hij heeft de laatste maanden in drie verschillende systemen gespeeld, dus wij weten ook niet wat hij gaat doen.”

Het bezorgt Van Gaal en zijn stafleden overwerk, aangezien hij zijn spelers in aanloop naar het duel alle beschikbare informatie wil meegeven. ,,Het is eigenlijk te veel van het goede. Zeker als je maar twee dagen hebt.”

Van Gaal trainde dinsdagochtend met al zijn 25 internationals. Ook Depay was dus van de partij. De aanvaller van FC Barcelona, zondag nog goed voor de winnende treffer tegen Getafe (2-1), liet zich maandag nog niet zien op het trainingsveld in Zeist. Hij oefende toen in de gym.

De Noren zijn nog geen vaste gast op WK’s en EK’s, maar hebben met Erling Haaland een potentiële beul van Oranje rondlopen.

De opdracht voor de 70-jarige Van Gaal is duidelijk. Hij moet het Nederlands elftal naar het WK in Qatar brengen.

De afloop van het duel met Noorwegen zal veel zeggen over de kansen voor Oranje op deelname aan het WK van eind volgend jaar in Qatar. Zo goed staat Nederland er niet voor, met een achterstand van 1 punt op Turkije en evenveel punten als de Noorwegen en Montenegro. Alleen de poulewinnaar kwalificeert zich rechtstreeks, de nummer 2 wacht lastige play-offs.