Italiaanse chocola voor Noord-Ieren, Dusan Tadic en co doneren WK-premie aan zieke kinderen

Bondscoach Murat Yakin beseft zich dan ook dat een bedankje op zijn plaats is. „De Noord-Ieren krijgen van ons de beste Italiaanse chocola”, zei hij met een knipoog. Toch is hij vooral ook trots op zijn eigen team. „Dat we boven Italië zouden eindigen, had we drie maanden geleden niet durven dromen. Het is een fantastisch team en ik ben slechts een deel van de puzzel. Toch verdien ik wel een sigaar. Misschien zelfs twee.”

Hoewel Yakin pas een paar maanden bondscoach is - hij nam na het EK het stokje over van Vladimir Petkovic - is zijn contract nu al verlengd. Indien het team zich plaatste voor het WK in Qatar werd zijn verbintenis namelijk automatisch anderhalf jaar verlengd tot en met het EK van 2024.

Donatie van een miljoen euro

Servië plaatste zich een dag eerder al voor het WK ten koste van Portugal. De Servische president Aleksandar Vucic had de nationale ploeg een miljoen euro beloofd bij plaatsing. De spelers hebben hier echter vanaf gezien.

Aanvoerder Dusan Tadic en zijn teamgenoten hebben besloten om het geld niet te ontvangen en de bond gevraagd het bedrag over te maken naar een goed doel. Het gekozen doel van de ploeg zijn zieke kinderen die (dure) medische behandelingen nodig hebben.