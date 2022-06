Gefrustreerde Leclerc na uitvalbeurt: ’We moeten op gaan passen’

De 24-jarige Monegask was logischerwijs ook bijzonder gefrustreerd, vooral omdat de kwalificatie voor Ferrari perfect was verlopen en het gissen was naar de grote problemen op zondag. „Ik raakte de ’power’ kwijt en zag rook, meer weet ik niet.” Ook op de vraag wat dit betekent voor de WK-strijd kon Leclerc weinig zeggen. „We moeten op gaan passen nu. Ik weet niet wat het probleem is, maar we beginnen punten te verliezen.”

Het is voor Ferrari sowieso een dramatische zondag, want ook Carlos Sainz viel - niet voor het eerst dit seizoen - uit. De Spanjaard had problemen met zijn remmen. De stemmng was bij Sainz dus al niet veel beter dan bij Leclerc. „Schijnbaar is dit hoe het gaat in 2022. Dit is zeer frustrerend en zwaar, voor mij maar ook voor het team.” Van opgeven wilde de coureur echter niets weten: „ Het is nu de zaak om goed te blijven opereren als team, want er komen betere dagen aan.”