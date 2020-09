Atlete Sifan Hassan verbetert werelduurrecord

De Nederlandse wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter kwam vrijdagavond tijdens de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion van Brussel tot een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Dat was flink wat verder dan de 18,517 kilometer die de Ethiopische Dire Tune in juni 2008 liep in Ostrava.

Hassan vocht tijdens de uurloop een verbeten strijd uit met de Keniaanse Brigid Kosgei, de houdster van het wereldrecord op de marathon. Zij week niet van de zijde van Hassan en plaatste op 3 minuten voor het einde zelfs een versnelling. Maar Hassan bleek zich heel goed te hebben voorbereid en perste er in de laatste minuut een enorme versnelling uit, die Kosgei te machtig was.