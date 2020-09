Sifan Hassan verbetert werelduurrecord naar 18,930 kilometer

De Nederlandse wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter kwam vrijdagavond tijdens de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion van Brussel tot een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Dat was flink wat verder dan de 18,517 kilometer die de Ethiopische Dire Tune in juni 2008 liep in Ostrava. Recordpogingen op dit nummer zijn zeer zeldzaam.

Hassan vocht tijdens de uurloop een verbeten strijd uit met de Keniaanse Brigid Kosgei, de houdster van het wereldrecord op de marathon. Zij week niet van de zijde van Hassan en plaatste op 3 minuten voor het einde zelfs een versnelling. Maar Hassan bleek zich heel goed te hebben voorbereid en perste er in de laatste minuut een enorme versnelling uit, die Kosgei te machtig was.

De Keniaanse Sheila Chelangat was ingehuurd als gangmaker. Zij bepaalde 12 kilometer lang het tempo en hield zich keurig aan het haar opgedragen schema. Toen Hassan na 38 minuten het tempo overnam, lag ze al flink voor op het recordschema. De geboren Ethiopische, die houder is van het Europees record op de halve marathon (1.05.15) en vorig jaar het wereldrecord op de Engelse mijl bemachtigde, liet Kosgei na 16 kilometer het tempo overnemen. De andere hardloopsters in het veld lagen toen al op ruime achterstand.

In de slotfase was al duidelijk dat het uurrecord zou sneuvelen en kwam het er op aan wie de beste sprint in de benen had. Hassan stapte enkele weken geleden tijdens de Diamond League in Monaco nog uit op de 5000 meter, maar in Brussel beschikte ze weer over haar spetterende eindschot. "Ik ben heel blij. Ik voelde me niet zo goed na de start, maar daarna ging het steeds beter. Ik ben zo blij", zei de opmerkelijk frisse Hassan kort na haar geslaagde recordpoging.

Vervolgens zwaaide ze even met de Nederlandse vlag en ging ze op de foto met de mascotte, een grote smurf van schuinrubber die voor de gelegenheid ook met een mondkapje was uitgerust. Hassan doet binnenkort nog mee aan een hoog aangeschreven atletiekgala in het Tsjechische Ostrava en zal op 17 oktober aan de start verschijnen bij de WK halve marathon in het Poolse Gdyina.