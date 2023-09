Verguld met goud: droomweekend Orkun Kökcü met wereldgoal voor Benfica en mooiste trofee

HAARLEM - Hij is er, in een overvol voetbalprogramma sinds zijn miljoenentransfer, speciaal voor teruggevlogen naar Nederland. Maar Orkun Kökcü, sterspeler van Feyenoord in het afgelopen kampioensjaar en nu de grote nummer 10 van het Portugese Benfica, wilde graag de echte Gouden Schoen in ontvangst nemen die hoort bij zijn uitverkiezing als Voetballer van het Jaar in de Eredivisie in het seizoen 2022/2023.

Het zijn mooie dagen voor Orkun Kökcü, die de Gouden Schoen voor beste Eredivisie-speler van het seizoen 2022/2023 in ontvangst neemt, en zijn eerste goal voor Benfica (kleine foto) maakt. Ⓒ René Bouwman