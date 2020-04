Prachtig gebaar van Oranje-internationals

„Ook wij spelers van het Nederlands elftal zijn onderdeel. We zijn trots op Nederland en trots op het team en we denken aan iedereen die het heel moeilijk heeft in deze tijd”, zegt de aanvoerder. „Met een donatie aan NL Voor Elkaar willen wij als Oranje graag een bijdrage leveren. Houd het hoofd omhoog en pas goed op elkaar”, aldus de verdediger van Liverpool.

Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt. De spelers van Oranje hadden eerder al samen met de KNVB en sponsor ING aangekondigd dat ze met een steunpakket van 11 miljoen euro het Nederlandse voetbal gaan helpen.

Van Dijk zegt dat hij trots is op Nederland. De boodschap van de video is vooral om ’alles samen te doen’.

„Alleen samen kunnen we blijven dromen. We doen het allemaal samen. We denken aan iedereen die het moeilijk heeft in deze tijd”, laat hij namens de selectie van het Nederlands elftal weten.