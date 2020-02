Manchester United gaat flink investeren

Namen van begeerde spelers noemde hij niet, maar de club ziet de zomerse transferperiode wel als hét moment om toe te slaan. Woodward zei dat er extra geld vrijkomt voor coach Ole Gunnar Solskjaer om nieuwe spelers te kunnen kopen.

Woodward draaide er verder niet omheen. „Bij iedereen in de club is de overheersende prioriteit van Manchester United weer een club te maken die meedoet om de titels in de Premier League en Champions League.”

De laatste keer dat United landskampioen werd was in 2013. Daarna is het de voetbalgrootmacht, een van de rijkste clubs ter wereld, niet meer gelukt. Ook dit seizoen draait de club bepaald niet bovenin mee. United staat slechts achtste met 38 punten minder dan koploper Liverpool.