Van Vleuten heeft na harde smak eerste training alweer achter de rug

Van Vleuten. Ⓒ ANP/HH

Een dag na haar harde klapper heeft Annemiek van Vleuten haar eerste trainingsritje er alweer op zitten. Woensdag liep de Nederlandse bij de WK wielrennen in Australië tijdens de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog op. Het is nog niet duidelijk of ze zaterdag in actie kan komen tijdens de wegwedstrijd. Van Vleuten was normaal gesproken de topfavoriete om de regenboogtrui te veroveren.