Opmerkelijk ontslag Pearson levert Watford niets op, Villa boekt kapitale zege

Voor de nummer 2 van de ranglijst kwamen Raheem Sterling (2), Phil Foden en Aymeric Laporte tot scoren. Op 21 september vorig jaar won City in het eigen stadion al met 8-0 van Watford.

Watford stond onder leiding van Hayden Mullins. De coach van het clubteam onder 23 jaar heeft de ondankbare taak om de huidige nummer 17 te behoeden voor degradatie. Watford staat nog 3 punten boven de degradatiestreep en sluit zondag af bij Arsenal.

Voor Mullins was het zijn derde wedstrijd dit seizoen als interim-coach op de bank. In december verloor Watford met 2-0 van Leicester en speelde de club van Daryl Janmaat, die nu nog geblesseerd is, met 0-0 gelijk tegen Crystal Palace.

De clubleiding van Watford heeft dit seizoen drie hoofdtrainers ontslagen.

Aston Villa pakt strohalm tegen Arsenal

Aston Villa heeft in de voorlaatste competitiewedstrijd in de Premier League een kapitale overwinning behaald. De ploeg uit Birmingham versloeg op eigen veld het veel hoger aangeslagen Arsenal met 1-0. Daardoor steeg Villa naar de veilige zeventiende plek, met evenveel punten als Watford, maar met een iets beter doelsaldo.

Bij de rust leidde Aston Villa al met 1-0. De Egyptenaar Trezeguet schoot raak in de 27e minuut. Daarna wist de ploeg van trainer Dean Smith stand te houden. Aanvaller Anwar El Ghazi bleef bij de thuisclub op de bank.

Aston Villa speelt zondag tijdens de laatste competitieronde uit tegen West Ham United. Nummer 18 Watford gaat uitgerekend bij Arsenal op bezoek. De Londense club staat na een teleurstellend seizoen tiende.

