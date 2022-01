Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander in finale te sterk voor thuisfavoriet Dylan Alcott Sam Schröder spreekt van ’memorabele ervaring’ na zege op legende in finale Australian Open

Sam Schröder kust de felbegeerde trofee na zijn zege op Dylan Alcott in de finale van de Australian Open Ⓒ HH / ANP

Zijn ogen gingen even vol verbijstering in het rond, door de Rod Laver Arena in Melbourne. Rolstoeltennisser Sam Schröder had zojuist bij de quads legende Dylan Alcott, die nota bene voor eigen publiek zijn laatste wedstrijd speelde, verslagen en voor het eerst de Australian Open gewonnen. ,,Ik kon het echt niet geloven, ik was zo gefocust de hele wedstrijd, dat het wel even duurde voordat ik echt in de gaten had wat er zojuist was gebeurd.”