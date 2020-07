Barcelona heeft na kleine zege nog een minieme kans op titel

Frenkie de Jong ontbrak nog steeds bij Barça wegens een kuitblessure, die hem nu bijna een maand aan de kant houdt. Barcelona heeft nu een punt minder dan koploper Real Madrid, dat maandag bij middenmoter Granada aantreedt. De lijstaanvoerder kan in dat duel de landstitel nog niet veiligstellen. Er zijn daarna nog twee speelronden te gaan in La Liga. Indien Barça niet had gewonnen in Valladolid, had Real Madrid het kampioenschap in Granada wel kunnen veroveren.

Twintigste assist Messi

Vidal opende na een kwartier de score op aangeven van Lionel Messi. De Chileen schoot raak in de verre hoek. Voor Messi was het zijn twintigste assist dit seizoen in La Liga. Dat zijn de meeste assists voor een speler in een seizoen in La Liga sinds oud-ploeggenoot Xavi op 21 uitkwam in het seizoen 2008-2009.

Antoine Griezmann miste kort na het doelpunt van Vidal een uitgelezen kans. In een riante positie raakte de geplaagde Franse spits, die zijn topvorm bij Barcelona maar niet kan vinden, de bal volledig verkeerd. Na de rust keerde Griezmann niet meer terug, Luis Suarez was zijn getergde vervanger. Ook hij kon de score in de tweede helft voor het fletse Barcelona niet verder uitbouwen.

