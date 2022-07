’PSV accepteert uitleg Gözübüyük’

Net als voorgaande seizoenen bezoeken de toparbiters dit jaar in de seizoensvoorbereiding alle Eredivisie-clubs om ze bij te praten over de nieuwe (toepassing van) spelregels. De komst van Gözübüyük naar Eindhoven was pikant, maar na korte gesprekken met algemeen directeur Marcel Brands, technisch directeur John de Jong en de spelersgroep werd de strijdbijl snel begraven.

Gözübüyük gaf volgens de bronnen aan waarom hij het in het veld een handsbal van Mauro Junior en dus een penalty vond en verdedigde de VAR van dienst Pol van Boekel. Volgens Gözübüyük mocht hij volgens de internationale richtlijnen niet door Van Boekel naar het scherm langs het veld worden geroepen, omdat het een fifty-fifty-geval was. Waarom de KNVB later aangaf dat dit wél had gemoeten, zou ook Gözübüyük en Van Boekel een raadsel zijn.

De scheidsrechter is gebeld om zijn commentaar op het bezoek te geven, maar wil slechts zeggen dat het ’net als bij Ajax en AZ een nuttige middag was met spelers en staf’.