Spektakel gegarandeerd met Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen (m.) is Dylan Groenewegen (l.) tijdens de derde sprint te snel af. Het Nederlandse duo gaat dit jaar nog meer mooie duels uitvechten. Ⓒ foto EPA

AMSTERDAM - Als de sprints tussen de twee Oranjeklanten in de Ronde van Valencia een voorbode zijn van wat we dit wielerseizoen kunnen verwachten, wordt het smullen geblazen. Drie keer was er sprake van een heerlijk man-tegen-man-gevecht, waar Dylan Groenewegen de eerste tweemaal als winnaar uit de bus kwam. Zondag in de slotrit gaf Fabio Jakobsen zijn landgenoot het nakijken.