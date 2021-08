Thomas Tuchel verwacht veel van ’ontbrekende schakel’ Romelu Lukaku

„We verwachten dat hij impact heeft, we verwachten doelpunten. Hij is een grote persoonlijkheid in de kleedkamer, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat hij een positieve impact zal hebben op Timo Werner, Kai Havertz en Christian Pulisic. Is Romelu het ontbrekende puzzelstukje? We hopen het wel”, aldus Tuchel tegen verslaggevers.

Tuchel denkt dat de Belgische international zondag in de Londense derby tegen Arsenal in actie komt. „We hebben nog één training te gaan, maar de week was zwaar voor hem omdat hij in de groep zat met de andere spelers die later aan het seizoen begonnen. We hopen en verwachten dat hij zondag op het veld staat”, zei hij.

Ook bevestigde Tuchel dat Pulisic deze week de training miste als gevolg van een positieve coronatest. Hij zal zondag niet van de partij zal zijn. Hij was optimistisch over de beschikbaarheid van Hakim Ziyech en N’Golo Kante. Tuchel zei dat het duo absoluut geen problemen had op de training en dat „een meer fysieke sessie” op zaterdag hun deelname tegen Arsenal zal bepalen.

Bekijk ook: Hakim Ziyech hoeft vooralsnog niet onder het mes

Tegenstander Arsenal heeft vier positieve coronagevallen. Pierre-Emerick Aubameyang en Willian kunnen mogelijk tegen Chelsea weer spelen. Alexandre Lacazette en doelman Alex Runarsson blijven nog aan de kant. Trainer Mikel Arteta kan ook niet beschikken over de geblesseerde spelers Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah en Thomas Partey.

Nieuwe aanwinst Martin Ødegaard, die vrijdag overkwam van Real Madrid, is zondag nog niet inzetbaar voor de Gunners.