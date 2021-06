Willem II-spits Vangelis Pavlidis op weg naar AZ

Eerder werd al bekend dat de Zweedse centrumverdediger Sebastian Holmen zijn aflopende contract in Tilburg niet wilde verlengen en een nieuwe werkgever zoekt. Hetzelfde geldt voor Sven van Beek, die van Feyenoord was verhuurd maar in Rotterdam-Zuid uit zijn contract is gelopen.

Aanvoerder en boegbeeld Jordens Peters stopt bij Willem II en hangt zijn kicksen wegens chronische knieklachten aan de wilgen.

GRATIS DE DEUR UIT

De nieuwe trainer Fred Grim zal het komend seizoen ook zonder Pavlidis (22) moeten stellen. De Griekse international, die een prijskaartje van tweeënhalf miljoen om zijn nek heeft hangen en afgelopen seizoen in 37 duels veertien keer scoorde, heeft aangegeven in Nederland een stap hogerop te willen maken.

Als Willem II, dat een zeer moeizaam seizoen achter de rug heeft, nog geld wil opstrijken voor de aanvaller uit Thessaloniki, dan zal de club Pavlidis in de zomerse transferwindow moeten verkopen. De Griek heeft nog een verbintenis van een jaar in Tilburg. Mocht Willem II Pavlidis aan zijn contract willen houden, dan loopt hij dus in de zomer van 2022 gratis de deur uit.

IMPASSE DOOR NOW-REGELING

Dat het de laatste weken akelig stil is op de vaderlandse transfermarkt, heeft vooral te maken met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). De NOW is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20 procent, tegemoet te komen in hun loonkosten.

Vangelis Pavlidis viert het doelpunt van Willem II tegen AZ. Ⓒ HH/ANP

Met de tegemoetkoming kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract zo veel mogelijk doorbetalen en in dienst houden. Veel Nederlandse clubs uit het betaald voetbal hebben gebruikgemaakt van de NOW-regeling. Indien zij voor 1 juli 2021 een of meerdere spelers verkopen, zullen zij een fiks percentage moeten terugbetalen aan de overheid.

BEUKEMA

Rond AZ worden in juli en augustus de nodige transfers verwacht. De club trok tot dusver slechts één nieuwe speler aan: Go Ahead Eagles-verdediger Sam Beukema. In Alkmaar wordt er rekening mee gehouden dat er een of mogelijk meerdere sterkhouders zullen vertrekken. De club is met het Italiaanse Atalanta Bergamo in gesprek over een transfer van aanvoerder Teun Koopmeiners.

Maar ook Owen Wijndal, een van de linksbacks van Oranje, weet de schijnwerpers op zich gericht. Daartegenover staat dat Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, de selectie van Pascal Jansen van nieuwe kwaliteitsimpulsen wil voorzien. Vangelis Pavlidis moet de tweede aankoop van Alkmaar Zaanstreek worden. Na 1 juli uiteraard.