Geelen bedankt voor eer Van der Sar op te volgen

Volgens aanwezigen in de Johan Cruijff ArenA zei Geelen dat er 1001 redenen zijn om het wél te doen, maar was er één belangrijk reden om het niet te doen. De commercieel directeur, die al dertien jaar bij Ajax werkt en met Van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars aan de basis van de Ajax-successen van de laatste jaren stond, hecht net als veel prominente leden en in de geest van Johan Cruijff waarde aan een oud-Ajax-speler als boegbeeld van de club.

Geelen gaf tijdens de bijeenkomst aan wel als interim te willen fungeren als Ajax op 1 augustus nog geen nieuwe algemeen directeur heeft. Daarna zou hij in zijn rol als commercieel directeur terugkeren. Ook is hij als langst zittende directielid bereid de nieuwe algemeen directeur in te werken. Financieel directeur Susan Lenderink en chief sports officer Maurits Hendriks zouden na het afhaken van Geelen niet (meer) de ambitie hebben om Van der Sar op te volgen en zijn voor de commissarissen ook geen serieuze optie geweest.