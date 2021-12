Nieuwe mijlpaal Cristiano Ronaldo tegen Arsenal: 800 (!) goals

Manchester United heeft de korte interim-periode van assistent-trainer Michael Carrick als hoofdcoach succesvol afgesloten. De enerverende thuiswedstrijd tegen Arsenal eindigde in 3-2, mede dankzij twee treffers van de Portugese vedette Cristiano Ronaldo. Middenvelder Donny van de Beek viel bij de thuisclub in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog even in. Arsenal bleef vijfde, met nu nog maar 2 punten meer dan nummer 7 ManUnited.

Arsenal kwam op curieuze wijze op voorsprong. Middenvelder Fred ging bij een hoekschop op de voet staan van zijn doelman David De Gea waarna de Spaanse keeper krimpend van de pijn tegen de grond ging. Daar bleef hij liggen en mede daardoor kon Emile Smith Rowe scoren met een afstandsschot. Na interventie van de VAR keurde de scheidsrechter het doelpunt goed.

Kort voor de rust zorgde Bruno Fernandes voor de 1-1 uit een goed uitgespeelde aanval. Kort na de pauze zette Ronaldo met zijn 800e treffer als senior de thuisclub op voorsprong, maar Martin Ødegaard herstelde snel daarna weer het evenwicht met een bekeken schot in de verre hoek (2-2). Uit een strafschop schoot Ronaldo zijn ploeg in de 70e minuut naar de winst.

Donny van de Beek mocht in de laatste minuut invallen. Ⓒ REUTERS

Carrick was voor de laatste keer eindverantwoordelijk bij United. Hij nam vorige maand de taken over van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. Met Carrick als hoofdcoach won de Engelse club eerder in de Champions League met 2-0 bij Villarreal en hield het koploper Chelsea in de Premier League op 1-1.

ManUnited stelde begin deze week Ralf Rangnick voor de rest van het seizoen aan als hoofdtrainer. Omdat de Duitser moest wachten op de benodigde papieren om in Groot-Brittannië aan de slag te gaan, ontbrak hij nog tegen Arsenal op de bank. Hij debuteert zondag als coach van ManUnited in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Rangnick was bij het duel met Arsenal al wel op Old Trafford aanwezig.

