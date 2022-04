Kassa voor winnaar Masters: recordpremie van 2,5 miljoen euro

Premium Sport

Tiger Woods & co staan in The Masters garant voor nieuw spektakelstuk

Voordat de eerste bal is geslagen, was er met de verrassende deelname van Tiger Woods al reden tot grote opwinding in Augusta. De komende dagen zal The Masters doorspekt zijn van drama en magie. In de 85 eerdere edities zijn er ontelbare momenten die deel uitmaken van de rijke geschiedenis van deze ...