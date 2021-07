Davy Pröpper levert op balans geweldig rendement op

Tegen die achtergrond is het zeer opmerkelijk dat de Eindhovense club de speler drie jaar later terugkrijgt zonder dat er een vergoedingssom op tafel komt. Dat de portemonnee niet is getrokken, werd deze week nog eens nadrukkelijk door PSV bevestigd.

Het is een van de transacties waardoor je je gaat afvragen waar Brighton mee bezig is. Want ook de miljoenen die de club twee jaar geleden neertelde voor Alireza Jahanbakhsh zijn in een razend tempo afgeschreven. De Iraniër werd voor negentien miljoen euro van AZ overgenomen en keert nu ook al voor een spotprijs terug in de Eredivisie. Feyenoord betaalt maar iets meer dan een miljoen euro.

Feyenoord en PSV zullen er niet rouwig om zijn dat Brighton met miljoenen kan goochelen en spelers waarin miljoenen geïnvesteerd is voor een habbekrats laat vertrekken. Zonder basisplaats drukken de salarissen van Pröpper en Jahanbakhsh te zwaar op de loonlijst. Het verlies, waarmee een club als RKC Waalwijk vijf jaar kan rondkomen, neemt Brighton op de koop toe.