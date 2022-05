Sport Kort: Lamens bij debuut naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Portugees Peseiro nieuwe bondscoach Nigeriaanse voetballers

15.15 uur: José Peseiro is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Nigeria. De 62-jarige Portugees is de opvolger van Augustine Eguavoen, die zich met het Afrikaanse land niet wist te plaatsen voor het komende WK in Qatar.

Peseiro, een oud-spits, was eerder bondscoach van Saudi-Arabië en Venezuela. In eigen land had hij als trainer FC Porto, Sporting Portugal en Sporting Braga onder zijn hoede.

Eguavoen nam in april, na het missen van het WK, ontslag. Onder zijn leiding strandde Nigeria begin dit jaar op de Afrika Cup in de achtste finales.

Tennisster Rus eenvoudig naar tweede ronde in Rabat

14.02 uur: Arantxa Rus heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rabat. De beste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst versloeg in de openingsronde van het graveltoernooi in Marokko Lulu Sun met 6-3 6-0. De Zwitserse, de mondiale nummer 276, was met een wildcard toegelaten.

De 31-jarige Rus, de nummer 76 van de wereld, is als zevende geplaatst in Rabat. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Ulrikke Eikeri uit Noorwegen of de Hongaarse Dalma Galfi. De Nederlandse kan voor het eerst dit jaar de kwartfinales van een WTA-toernooi halen.

Het toernooi van Rabat geldt als laatste voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat zondag begint.

Lamens bij debuut naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

13.48 uur: Suzan Lamens heeft zich bij haar debuut op een grandslamtoernooi overtuigend geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De 22-jarige Nederlandse liet Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 kansloos. Inglis is de nummer 126 van de wereld en ze was als 18e geplaatst in de kwalificaties.

In de tweede ronde neemt Lamens het op tegen de winnares van het duel tussen de Slowaakse Rebecca Sramkova en Alycia Parks uit de Verenigde Staten. Ze moet drie wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Lamens is op de wereldranglijst opgeklommen naar plek 169 en werd daardoor voor het eerst toegelaten tot de voorronden van een grand slam. Ze is nu de nummer 4 van Nederland, achter Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono.

Pattinama-Kerkhove en Hartono doen ook mee aan de kwalificaties voor Roland Garros, evenals Richèl Hogenkamp. Bij de mannen proberen Jesper de Jong en Tim van Rijthoven een plek in het hoofdtoernooi te bemachtigen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.

Robson stopt vanwege aanhoudende blessures

12.10 uur: Laura Robson heeft haar afscheid aangekondigd. De voormalig juniorenkampioene van Wimbledon kampt al geruime tijd met aanhoudende blessures en ziet daardoor geen andere mogelijkheid dan stoppen.

De Britse onderging in 2014 een operatie aan haar pols, waarna drie heupoperaties ervoor zorgden dat haar loopbaan lange tijd in de pauzestand kwam. De 28-jarige tennisster kwam voor het laatst in actie tijdens een ITF-toernooi in 2019.

„Ik heb alle mogelijkheden van revalidatie- en operaties doorlopen. Het voelt gek om het hardop te zeggen, maar ik ben er klaar mee, ik stop. Ik wist het eigenlijk al wel een tijdje door wat de doktoren mij vorig jaar hebben verteld. Maar het kostte me de nodige tijd om het ook tegen mezelf te kunnen zeggen. Daarom duurde het ook zo lang tot ik er officieel mee naar buiten kwam”, zegt de voormalig nummer 27 van de wereld.

Robson was jarenlang een groot talent in de tennissport. In 2008, op 14-jarige leeftijd, schreef ze het juniorentoernooi van Wimbledon al op haar naam. In 2012 won ze samen met Andy Murray olympisch zilver in het gemengd dubbel. In datzelfde jaar haalde ze de vierde ronde van de US Open. In 2013 beleefde ze haar beste seizoen met een vierde ronde op Wimbledon. Op de Australian Open en de US Open haalde ze dat jaar de derde ronde.

Van Wonderen neemt assistent Simonis mee naar Heerenveen

10.24 uur: Kees van Wonderen neemt assistent-trainer Paul Simonis mee naar sc Heerenveen, waar hij in de zomer aan de slag gaat als hoofdtrainer. Van Wonderen en Simonis werkten de afgelopen twee seizoenen samen bij Go Ahead Eagles.

De 37-jarige Simonis was voor zijn periode bij Go Ahead vijftien jaar werkzaam voor de jeugdopleiding van Sparta. Met Go Ahead promoveerde hij in het seizoen 2020-2021 naar de Eredivisie en dit seizoen eindigde de club uit Deventer als dertiende.

Van Wonderen (53) volgt Ole Tobiasen op in Friesland. Tobiasen maakte het seizoen af na het ontslag van Johnny Jansen, begin dit jaar. Onder leiding van Tobiasen eindigden de Friezen als achtste in de Eredivisie. Ze treffen AZ in de play-offs voor Europees voetbal.

Hoogland tweede op sprint in Nations Cup in Canada

08.27 uur: Jeffrey Hoogland heeft bij de Nations Cup-wedstrijd in het Canadese Milton genoegen moeten nemen met zilver. Hij moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Australiër Matthew Richardson, die in twee races wist te winnen. Vooral in de tweede race was het verschil groot: 5,249 seconden.

Richardson had in de kwartfinales ook al Sam Ligtlee uitgeschakeld. Harrie Lavreysen ontbrak in Canada.

Jan-Willem van Schip (125 punten) werd derde op het onderdeel omnium, achter de Brit Ethan Hayter (128) en de Amerikaan Gavin Hoover (163). Van Schip veroverde op de derde dag van de Nations Cup in Milton al goud op de koppelkoers, samen met Yoeri Havik.

Van de Zandschulp betreedt top 30 wereldranglijst

08.04 uur: Botic van de Zandschulp is de top 30 van de wereldranglijst binnengekomen. De beste tennisser van Nederland steeg drie plaatsen en is nu de nummer 29 van de wereld.

De 26-jarige Van de Zandschulp haalde afgelopen week de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome, waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud. Door zijn entree in de top 30 is Van de Zandschulp volgende week geplaatst op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De beste 32 tennissers hebben op de grand slams een beschermde status.

Tallon Griekspoor is op plek 64 de tweede Nederlander. Ook hij steeg drie plekken. In de top 10 wisselden de Griek Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal van plek. Tsitsipas nam de vierde plek over van de 21-voudig grandslamkampioen. Nummer 1 Novak Djokovic liep uit op Daniil Medvedev, die deze week na een rugoperatie zijn rentree maakt op de tour. Djokovic was de beste in Rome.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de hoogst geklasseerde Nederlandse. Zij leverde twee plekken in en is nu de mondiale nummer 76. In de top veranderde er weinig en verstevigde Iga Swiatek haar leidende positie. De Poolse pakte zondag de titel in Rome en won in de Italiaanse hoofdstad al voor de 28e keer op rij.

De Tsjechische Karolina Pliskova, vorig jaar finaliste in Rome, zakte twee plaatsen en staat nu achtste.

Mavericks winnen zevende duel en bereiken Conference Finals NBA

07.21 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zich in de play-offs van de NBA op overtuigende geplaatst voor de finale van de Western Conference. De Mavericks wonnen in Phoenix het beslissende zevende duel tegen Phoenix Suns met 123-90.

Dallas Mavericks neemt het in de finale op tegen Golden State Warriors, dat in de halve eindstrijd met 4-2 te sterk was voor Memphis Grizzlies.

In de Eastern Conference gaat de finale tussen Miami Heat en Boston Celtics.