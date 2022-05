Sport Kort: Sportminister: Instituut Sportrechtspraak snel professionaliseren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sportminister: Instituut Sportrechtspraak snel professionaliseren

21:46 uur Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) dient op korte termijn „een professionaliseringsslag” te maken. Dat zei minister van Sport Conny Helder maandag nadat ze de algemene ledenvergadering van sportkoepel NOC*NSF had toegesproken. Aanleiding vormt de kritiek die is gekomen op de rechtspraak rond grensoverschrijdend gedrag door turncoaches.

„Ik leef enorm mee met de turnsters die dit hebben moeten meemaken”, zei Helder over de manier waarop hun getuigenverklaringen werden afgenomen. Die was volgens de tuchtrechter ondermaats, wat onder meer resulteerde in vrijspraak voor de aangeklaagde coach Vincent Wevers. Zowel de aanklager als de KNGU ging in beroep tegen de uitspraak.

„De wijze waarop de gesprekken zijn gevoerd heeft enorme impact op de turnsters gehad. Dat had ik liever anders gezien”, zei Helder, die binnenkort weer in contact treedt met een aantal oud-turnsters.

Met het ISR heeft de minister al gesproken. „Vanuit de evaluatie moeten we bekijken wat we kunnen verbeteren. Natuurlijk had ik liever gehad dat dit anders was gelopen. Feit is dat het ISR in één keer heel veel op zich af heeft gekregen. Maar het is duidelijk dat zij moeten professionaliseren.”

Technisch directeur roeibond weer in functie na uitspraak rechter

21:04 uur Hessel Evertse heeft maandag zijn werkzaamheden bij de Nederlandse roeibond (KNRB) hervat. De technisch directeur was door het bestuur geschorst naar aanleiding van een onderzoek naar ongewenst gedrag binnen de Nederlandse afdeling bij het toproeien. De voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde dat die schorsing onterecht was.

„Ik ben vanmorgen weer begonnen”, aldus Evertse. „Ik heb een warme ontvangst gekregen van mijn stafleden en enkele roeiers. Ik ben blij met de uitspraak.”

Sjoerd Hamburger, commissaris toproeien en talentontwikkeling, bevestigt dat Evertse maandag weer is begonnen. In een mail aan verenigingsbestuurders en commissies schrijven Hamburger en voorzitter Rutger Arisz: „Het bestuur van de KNRB heeft de schorsing direct opgeheven. Hessel is vanaf maandag 16 mei weer actief werkzaam in zijn rol als technisch directeur.”

Erepenning NOC*NSF voor Maurits Hendriks bij afscheid

19:37 uur Maurits Hendriks is maandag voorafgaand aan de algemene vergadering van NOC*NSF onderscheiden met de erepenning van de sportkoepel. Hendriks nam eind april afscheid als technisch directeur. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

Hendriks vervulde de functie ruim dertien jaar en stond onder meer aan de basis van het ontstaan van TeamNL, de naam waarmee sporters Nederland internationaal vertegenwoordigen. „Het bestuur van NOC*NSF heeft grote waardering voor de wijze waarop Maurits zich aan de Nederlandse sport heeft verbonden en zich voor de sport heeft ingezet”, zei Van Zanen.

Bardet: eerste testen voor klassementsrenners goed doorstaan

18.45 uur: Romain Bardet is tevreden over de eerste anderhalve week van de Ronde van Italië. De Franse wielrenner eindigde zondag in de tot nu toe zwaarste bergetappe als tweede en in het klassement neemt hij nu de derde plek in. De achterstand op de Spaanse leider Juan Pedro López is 14 tellen.

„De eerste testen voor de klassementsrenners heb ik goed doorstaan”, zei Bardet maandag tijdens de rustdag. „Ik hoop hier op een goed klassement, maar dat neemt niet weg dat ik ook wel eens een ritzege zou willen vieren. Als die kans zich aandient, dan wil ik die zeker grijpen.”

Bardet won al drie ritten in de Tour de France en eindigde als tweede (2016) en derde in 2017 in het klassement. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Spanje. Nu moet succes in de Giro volgen. De komende dagen lijken niet direct bedoeld voor de klassementsrenners. „Maar in de Giro moet je altijd waakzaam zijn”, aldus Bardet. „Ik verwacht een grote strijd op zondag. De Giro is anders de Tour. Je ziet en voelt dat de teams minder controle hebben over de koers. Het is meer een open strijd. Na negen ritten zijn er nog geen grote verschillen in het klassement, alles ligt nog dicht op elkaar en nog niemand heeft echt z’n stempel gedrukt op deze koers. Hoe dan ook, ik voel me goed op dit moment. Ik besef ook dat we nog niet halverwege de wedstrijd zijn en er nog veel kan gebeuren.”

Klassementsleider López hoopt dat sprookje in Giro nog even duurt

17.31 uur: Juan Pedro López hoopt de roze leiderstrui in de Giro d’Italia nog even te kunnen dragen. „Ik probeer van elk moment te genieten”, zei de Spaanse renner van Trek-Segafredo maandag tijdens de rustdag. „Nee, ik heb geen enkel idee hoe lang dit sprookje nog kan duren.”

Lopez greep vorige week dinsdag op de Etna net naast de etappezege. Wel nam hij de leiding in het klassement over. „Ik kwam naar de Giro voor ritwinst en nu beleef ik een droom die al zes dagen duurt. Ik geniet van elke dag, van elk moment, van elke kilometer, van elk contact met het publiek, het is ongelooflijk. Ik blijf de trui verdedigen, zoals ik dat zondag met veel moeite heb gedaan. Dan zie ik zie wel waar ik eindig.”

López heeft in het klassement 12 seconden voorsprong op de Portugees João Almeida. „Of ik op het podium kan eindigen? Dat weet ik niet. Als ik op het eindpodium sta, zal ik heel blij zijn. Lukt dat niet, dan zal ik ook heel blij zijn, want ik heb die trui dagenlang mogen dragen. Dat is een hele eer. Het roze heeft me niet veranderd als persoon, ook niet in de ploeg. Het enige verschil met mijn ploegmaten is dat ik een ander truitje draag. Meer niet.”

Rangers laat zich niet meeslepen in euforie rond finale

17.30 uur: Rangers FC laat zich niet meeslepen in de euforie die heerst rond de finale van de Europa League, woensdag in Sevilla tegen Eintracht Frankfurt. „We kunnen een historische prestatie neerzetten”, zegt middenvelder Aaron Ramsey. „Ik geloof dat heel Schotland meeleeft. Maar laten wij als spelers vooral rustig blijven.”

Voor de tweede keer kan Rangers een Europese beker winnen. De eerste keer gebeurde dat in 1972, met de toenmalige Europa Cup II. „Nog één overwinning zijn we van een ongekend succes verwijderd”, aldus Ramsey. „We verheugen ons enorm op deze wedstrijd. Dit is iets wat we samen hebben bereikt, met een groep van gelijkwaardige spelers. Niemand voelt zich bij ons de ster. We kunnen niet zonder elkaar.”

Ramsey vindt het niet onlogisch dat Rangers, met als trainer Giovanni van Bronckhorst, zover is gekomen. „Natuurlijk komt er wat geluk bij kijken. Maar we hebben ook heel veel fantastische wedstrijden gespeeld waarin we het succes hebben afgedwongen. In onze selectie zit veel kwaliteit, dat hebben we dit seizoen in elk geval al bewezen.”

Russische leden IOC mogen deelnemen aan vergadering

17.28 uur: Russische leden van het Internationaal Olympisch Comité mogen meedoen aan de eerstkomende vergadering van de raad van bestuur, van woensdag tot vrijdag in Lausanne. De invasie van Rusland in Oekraïne hindert de deelname van voormalig polsstokhoogspringster Jelena Isinbajeva en Sjamil Tarpitsjev niet. Zij zijn de enige twee IOC-leden uit Rusland op dit moment. Vitali Smirnov is erelid.

„Volgens het olympisch handvest zijn de IOC-leden geen vertegenwoordigers van hun land binnen het IOC”, liet een IOC-woordvoerder maandag weten na vragen van persbureau Reuters. „Ze worden als individuen gekozen door het IOC en vervolgens afgevaardigd als ambassadeurs van het IOC naar de sportorganisaties in hun land.”

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne heeft het IOC aanbevolen om sportevenementen in Rusland te annuleren of te verplaatsen naar een ander land. Russische atleten zijn in sommige sporten uitgesloten en in andere sporten doen ze mee onder neutrale vlag.

Eintracht Frankfurt zonder Hinteregger in finale Europa League

17.28 uur: Eintracht Frankfurt speelt woensdagavond in Sevilla in de finale van de Europa League tegen Rangers FC zonder verdediger Martin Hinteregger. De 29-jarige Oostenrijkse international van de Duitse club liep in de terugwedstrijd van de halve finales tegen West Ham United een dijbeenblessure op. Sindsdien speelt hij niet meer. „De finale komt te vroeg”, liet hij weten op de website van de club.

De trainer van het Schotse Rangers is de Nederlander Giovanni van Bronckhorst.

Uiterlijk woensdag uitspraak in kort geding turntrainer Kooistra

17.28 uur: De rechtbank in Zutphen doet uiterlijk woensdag uitspraak in het kort geding tussen turncoach Wolther Kooistra en de Nederlandse gymnastiekbond KNGU. Dat meldt zowel de bond als de advocaat van Kooistra.

De trainer eist via een kort geding dat hij eind deze maand alsnog met zijn pupil Sanna Veerman mee mag naar de World Challenge Cup in de Bulgaarse stad Varna. De KNGU besloot onlangs dat de coach van Turnz Amsterdam niet mee mag naar het toernooi, dat van 26 tot en met 29 mei plaatsvindt. Het kort geding diende maandag in de rechtbank van Zutphen.

Dolf Segaar, de advocaat van Kooistra, verwacht dinsdag of uiterlijk woensdag een uitspraak. „Die snelheid is geboden omdat de laatste voorbereidingen richting de World Cup, zoals het boeken van vliegtickets, getroffen moeten worden”, aldus Segaar.

Onlangs besloot de KNGU om Kooistra thuis te laten. „Het argument van de bond is dat wordt gekozen voor rust en duidelijkheid binnen de teams, waarbij ze de begeleidingsploeg zoveel mogelijk hetzelfde willen laten zijn. Kennelijk leidt dat ertoe dat Wolther niet mee mag”, zei Segaar daar afgelopen week over.

Ton Leeggangers, interim-directeur van de KNGU, bevestigde dat maandag. „Wij hebben onze keuzes gemaakt ten behoeve van de rust en de continuïteit binnen de begeleidingsstaf. We pleiten ervoor dat we daar autonoom in zijn. De rechter zal onze keuzes gaan toetsen op redelijkheid en billijkheid. Dat wachten we nu af”, zegt Leeggangers.

De afgelopen twee jaar stond Kooistra vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) buiten de lijnen. Tijdens die procedure werd Kooistra door de bond uitgesloten van deelname aan delegaties.

In april werden Kooistra en zijn vrouw Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) was onvoldoende vast komen te staan dat de trainers van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig zouden hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement. Tegen Kooistra en Werkhoven werden in ieder geval vier aangiften gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag.

Boksster Heijnen bereikt bij WK in Istanbul halve finale

17.01 uur: Boksster Chelsey Heijnen heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Istanbul verzekerd van een medaille. De 23-jarige Brabantse bereikte maandag de halve eindstrijd door in de kwartfinales te winnen van Assunta Canfora. Heijnen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, versloeg de Italiaanse na drie rondes op punten.

Heijnen, die debuteert op de WK, treft woensdag in de halve finales de Algerijnse Imane Khelif. In Istanbul is ze de enige Nederlandse deelneemster. Heijnen is van oorsprong een rugbyster. Een aantal jaren geleden kreeg ze het advies te gaan boksen om haar voetenwerk te verbeteren. Bij de EK onder 22 in 2019 behaalde ze brons.

Heijen, die zich dankzij haar prestaties in Istanbul heeft verzekerd van de A-status van NOC*NSF, hoopt in 2024 mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Monfils zegt af voor Roland Garros

16.41 uur: Gaël Monfils doet niet mee aan de open Franse kampioenschappen op Roland Garros. De Fransman liet weten dat hij eerst een operatie aan een hiel moet ondergaan voordat hij weer in actie komt. Het toernooi op Roland Garros wordt deze maand gespeeld.

„Met grote spijt meld ik dat ik er niet bij kan zijn”, aldus de beste Franse speler van dit moment. „Het gaat om een kleine, maar noodzakelijke ingreep. Op dit moment kan ik mij niet goed genoeg over de baan bewegen. Ik hoop snel weer terug te zijn.”

Monfils slaat ook een toernooi in Lyon over.

Portugees Peseiro nieuwe bondscoach Nigeriaanse voetballers

15.15 uur: José Peseiro is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Nigeria. De 62-jarige Portugees is de opvolger van Augustine Eguavoen, die zich met het Afrikaanse land niet wist te plaatsen voor het komende WK in Qatar.

Peseiro, een oud-spits, was eerder bondscoach van Saudi-Arabië en Venezuela. In eigen land had hij als trainer FC Porto, Sporting Portugal en Sporting Braga onder zijn hoede.

Eguavoen nam in april, na het missen van het WK, ontslag. Onder zijn leiding strandde Nigeria begin dit jaar op de Afrika Cup in de achtste finales.

Tennisster Rus eenvoudig naar tweede ronde in Rabat

14.02 uur: Arantxa Rus heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rabat. De beste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst versloeg in de openingsronde van het graveltoernooi in Marokko Lulu Sun met 6-3 6-0. De Zwitserse, de mondiale nummer 276, was met een wildcard toegelaten.

De 31-jarige Rus, de nummer 76 van de wereld, is als zevende geplaatst in Rabat. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Ulrikke Eikeri uit Noorwegen of de Hongaarse Dalma Galfi. De Nederlandse kan voor het eerst dit jaar de kwartfinales van een WTA-toernooi halen.

Het toernooi van Rabat geldt als laatste voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat zondag begint.

Lamens bij debuut naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

13.48 uur: Suzan Lamens heeft zich bij haar debuut op een grandslamtoernooi overtuigend geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De 22-jarige Nederlandse liet Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 kansloos. Inglis is de nummer 126 van de wereld en ze was als 18e geplaatst in de kwalificaties.

In de tweede ronde neemt Lamens het op tegen de winnares van het duel tussen de Slowaakse Rebecca Sramkova en Alycia Parks uit de Verenigde Staten. Ze moet drie wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Lamens is op de wereldranglijst opgeklommen naar plek 169 en werd daardoor voor het eerst toegelaten tot de voorronden van een grand slam. Ze is nu de nummer 4 van Nederland, achter Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono.

Pattinama-Kerkhove en Hartono doen ook mee aan de kwalificaties voor Roland Garros, evenals Richèl Hogenkamp. Bij de mannen proberen Jesper de Jong en Tim van Rijthoven een plek in het hoofdtoernooi te bemachtigen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.

Robson stopt vanwege aanhoudende blessures

12.10 uur: Laura Robson heeft haar afscheid aangekondigd. De voormalig juniorenkampioene van Wimbledon kampt al geruime tijd met aanhoudende blessures en ziet daardoor geen andere mogelijkheid dan stoppen.

De Britse onderging in 2014 een operatie aan haar pols, waarna drie heupoperaties ervoor zorgden dat haar loopbaan lange tijd in de pauzestand kwam. De 28-jarige tennisster kwam voor het laatst in actie tijdens een ITF-toernooi in 2019.

„Ik heb alle mogelijkheden van revalidatie- en operaties doorlopen. Het voelt gek om het hardop te zeggen, maar ik ben er klaar mee, ik stop. Ik wist het eigenlijk al wel een tijdje door wat de doktoren mij vorig jaar hebben verteld. Maar het kostte me de nodige tijd om het ook tegen mezelf te kunnen zeggen. Daarom duurde het ook zo lang tot ik er officieel mee naar buiten kwam”, zegt de voormalig nummer 27 van de wereld.

Robson was jarenlang een groot talent in de tennissport. In 2008, op 14-jarige leeftijd, schreef ze het juniorentoernooi van Wimbledon al op haar naam. In 2012 won ze samen met Andy Murray olympisch zilver in het gemengd dubbel. In datzelfde jaar haalde ze de vierde ronde van de US Open. In 2013 beleefde ze haar beste seizoen met een vierde ronde op Wimbledon. Op de Australian Open en de US Open haalde ze dat jaar de derde ronde.

Van Wonderen neemt assistent Simonis mee naar Heerenveen

10.24 uur: Kees van Wonderen neemt assistent-trainer Paul Simonis mee naar sc Heerenveen, waar hij in de zomer aan de slag gaat als hoofdtrainer. Van Wonderen en Simonis werkten de afgelopen twee seizoenen samen bij Go Ahead Eagles.

De 37-jarige Simonis was voor zijn periode bij Go Ahead vijftien jaar werkzaam voor de jeugdopleiding van Sparta. Met Go Ahead promoveerde hij in het seizoen 2020-2021 naar de Eredivisie en dit seizoen eindigde de club uit Deventer als dertiende.

Van Wonderen (53) volgt Ole Tobiasen op in Friesland. Tobiasen maakte het seizoen af na het ontslag van Johnny Jansen, begin dit jaar. Onder leiding van Tobiasen eindigden de Friezen als achtste in de Eredivisie. Ze treffen AZ in de play-offs voor Europees voetbal.

Hoogland tweede op sprint in Nations Cup in Canada

08.27 uur: Jeffrey Hoogland heeft bij de Nations Cup-wedstrijd in het Canadese Milton genoegen moeten nemen met zilver. Hij moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Australiër Matthew Richardson, die in twee races wist te winnen. Vooral in de tweede race was het verschil groot: 5,249 seconden.

Richardson had in de kwartfinales ook al Sam Ligtlee uitgeschakeld. Harrie Lavreysen ontbrak in Canada.

Jan-Willem van Schip (125 punten) werd derde op het onderdeel omnium, achter de Brit Ethan Hayter (128) en de Amerikaan Gavin Hoover (163). Van Schip veroverde op de derde dag van de Nations Cup in Milton al goud op de koppelkoers, samen met Yoeri Havik.

Van de Zandschulp betreedt top 30 wereldranglijst

08.04 uur: Botic van de Zandschulp is de top 30 van de wereldranglijst binnengekomen. De beste tennisser van Nederland steeg drie plaatsen en is nu de nummer 29 van de wereld.

De 26-jarige Van de Zandschulp haalde afgelopen week de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome, waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud. Door zijn entree in de top 30 is Van de Zandschulp volgende week geplaatst op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De beste 32 tennissers hebben op de grand slams een beschermde status.

Tallon Griekspoor is op plek 64 de tweede Nederlander. Ook hij steeg drie plekken. In de top 10 wisselden de Griek Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal van plek. Tsitsipas nam de vierde plek over van de 21-voudig grandslamkampioen. Nummer 1 Novak Djokovic liep uit op Daniil Medvedev, die deze week na een rugoperatie zijn rentree maakt op de tour. Djokovic was de beste in Rome.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de hoogst geklasseerde Nederlandse. Zij leverde twee plekken in en is nu de mondiale nummer 76. In de top veranderde er weinig en verstevigde Iga Swiatek haar leidende positie. De Poolse pakte zondag de titel in Rome en won in de Italiaanse hoofdstad al voor de 28e keer op rij.

De Tsjechische Karolina Pliskova, vorig jaar finaliste in Rome, zakte twee plaatsen en staat nu achtste.

Mavericks winnen zevende duel en bereiken Conference Finals NBA

07.21 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zich in de play-offs van de NBA op overtuigende geplaatst voor de finale van de Western Conference. De Mavericks wonnen in Phoenix het beslissende zevende duel tegen Phoenix Suns met 123-90.

Dallas Mavericks neemt het in de finale op tegen Golden State Warriors, dat in de halve eindstrijd met 4-2 te sterk was voor Memphis Grizzlies.

In de Eastern Conference gaat de finale tussen Miami Heat en Boston Celtics.