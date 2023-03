Bekijk ook: Koploper Feyenoord in slotfase langs FC Groningen

„Volgens mij was dit een gewoon duel”, zei Van der Ree. „Jahanbakhsh viel en Isak probeerde via hem een ingooi te krijgen. Daar krijgt hij dan zijn tweede gele kaart en dus rood voor. Ik heb echter niet gehoord dat er op dat moment al gefloten was, het spel ging gewoon door. De grensrechter vlagde ook gewoon voor een ingooi. Of ik me bestolen voel? Behoorlijk ja. Feyenoord kreeg de wedstrijd in de schoot geworpen door die rode kaart. Daarom ben ik behoorlijk geïrriteerd. We hebben een behoorlijke wedstrijd op de mat gelegd tegen de koploper, ik ben trots op de ploeg.”

FC Groningen hield ook met tien man lang stand, maar ging in de slotfase alsnog onderuit door een enigszins fortuinlijk doelpunt van Oussama Idrissi: 1-0.