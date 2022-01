Ook voor Max Verstappen is nieuwe Honda-deal uitstekend nieuws

Autosport

Kimi Räikkönen wordt teambaas Kawasaki in motorcross

Kimi Räikkönen heeft na zijn afscheid van de Formule 1 niet lang naar een baan moeten zoeken. De Fin, die eind vorig jaar in Abu Dhabi zijn 349e en laatste Grand Prix reed, stapt over naar de motorcross. Hij is de nieuwe teambaas van het fabrieksteam van Kawasaki in de MXGP, de hoogste klasse.