Feyenoord heeft smaak te pakken en wint simpel bij FC Volendam

In het vissersdorp wachtte de Rotterdammers een leuk onthaal. De harde kern van FC Volendam vond het wel aardig om net als donderdagavond een vuurwerkshow te geven. In het hoekvak van het Kras-stadion kwam voor Volendamse begrippen een mooi sfeerdoek van de fanatiekste fans tevoorschijn en een pyro-actie. Het zag er leuk uit maar viel in het niet bij wat de Feyenoorders in De Kuip op Europese avonden zijn gewend en dus stonden ze ook niet met knikkende knieën in de spelerstunnel.

Sterker zelfs, de relaxedheid waarmee Feyenoord aan het duel begon, leek bijna op een doordeweekse training van driehoekjes en combinaties aangevuld met slingerbewegingen van de vleugelspitsen. Igor Paixao en Javairo Dilrosun konden zich helemaal uitleven. In het eerste kwartier alleen al had Volendam-doelman Igor Stankovic overwerk en moest hij de boel met kunst- en vliegwerk overeind houden.

Danilo viert zijn openingstreffer met Igor Paixao. Ⓒ ProShots

Hartman

Dat was vanzelfsprekend niet vol te houden voor de thuisclub, die geen grip kreeg op de gasten. En als spits Robert Muhren eens een keertje op de helft van Feyenoord kwam dan stond daar een defensie die vertrouwen uitstraalde. Mét Quilindschy Hartman als linksback. Het jeugdproduct van Feyenoord heeft de hele aanhang én trainer Arne Slot overtuigd dat hij de man is voor die plek in de achterste linie waarover nog twijfels bestonden.

Slot heeft er van alles geprobeerd, maar de wijze waarop Hartman tegen Lazio inviel en tekeer ging laat weinig ruimte meer voor discussie. Ook in Volendam was Hartman de linksback met bravoure, dynamiek en accties. Het moet gek lopen wil hij nog uit het elftal verdwijnen nu. Een poll onder ruim 10.000 supporters na Feyenoord-Lazio maakte ook al duidelijk dat meer dan 81 procent Hartman in de defensie wil zien in plaats van een van de vier andere kandidaten (waaronder de ’aankopen’ Lopez, Björkan en Rasmussen) voor die plek.

Bijlow

Een andere ster uit de Europa League-wedstrijd van donderdag, Justin Bijlow, werd in Volendam ook goed bekeken. Door Frans Hoek, de keeperstrainer van het Nederlands elftal, die natuurlijk ook om de hoek woont. Bijlow werd zoals bekend bij de laatste interlands niet opgeroepen maar heel Nederland lijkt er inmiddels van overtuigd dat hij niet mag ontbreken in de selectie voor het WK in Qatar.

De overmacht van Feyenoord kwam al vroeg tot uiting in de score. De derde ’slingeractie’ van Dilrosun bracht de bal bij Danilo die vogelvrij raak mocht prikken: 0-1. Dezelfde Danilo stuurde vlak voor rust de Pool Sebastian Szymanski weg en die liet weer even zien dat hij een linkerbeen heeft waarmee hij verwoestend en met uiterste precisie kan uithalen. Doelman Stankovic dacht dat de Pool nog ver genoeg van hem verwijderd was, maar op het van kunstgras gemaakte biljartlaken in het Volendam-stadion leverde Szymanski een ’shot’ af waarop wereldkampioen snooker Ronnie O’Sullivan. jaloers zou zijn: 0-2.

Die comfortabele voorsprong had via Orkun Kökcü nog uitgebreid kunnen worden bij een paar venijnige schoten van afstand en wat kansen voor Danilo en Szymanski. De laatste kreeg de bal op een presenteerblaadje van Hartman, maar kwam net een teenlengte tekort bij de tweede paal.

Slot kon in het tweede bedrijf na een dik uur volop rust geven aan Danilo, Hartman, Timber en Paixao. Santiago Gimenez was uiteraard de vervanger van Danilo in de spits en die had binnen enkele minuten al weer een goal op zijn naam staan, maar Stankovic redde knap op zijn inzet.

Arne Slot had wel meer doelpunten willen zien. Ⓒ ProShots

Slot had Feyenoord graag wat vaker zien scoren

Volgens Slot had Feyenoord zondag bij Volendam wel wat vaker mogen scoren. Dat zei hij na de zege (0-2) bij ESPN. „In de eindpass en het afwerken waren we wat slordig.”

Blij was hij vooral met het tweede doelpunt, vlak voor rust. „Dat gaf de verhouding toch wat beter weer dan wanneer het bij 0-1 was gebleven. Bovendien ga je met 0-2 natuurlijk wat geruster de pauze in.”

Wel deed het Slot goed dat Feyenoord na een zware week, waarin het eerder op Europees niveau van Lazio won, niet in de problemen kwam. „Na de hervatting ging de tegenstander wat opportunistischer spelen. Ik ben er heel tevreden over dat we desondanks niets hebben weggegeven. Bovendien hebben we ook nog wel kansen gekregen om wat verder uit te lopen.”

