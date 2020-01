Beluister hier de voetbalpodcast: ’Dan moet Ajax Dusan Tadic naar FC Barcelona laten gaan’

Steven Bergwijn

Het vertrek van Bergwijn bij PSV wordt uitgebreid besproken. Onze verslaggever Van Haren reisde eerder deze week in het kielzog van de voetballer mee naar Londen. Tottenham Hotspur betaalt 32 miljoen euro aan de Eindhovense club. Rond de transfer was veel te doen. „Je ziet dat de verhalen onderling niet helemaal stroken met elkaar en dan krijg je een puinhoop”, stelt Van Haren over de aanpak van PSV rond het vertrek van Bergwijn. „Het is in een meerdere opzichten een puinhoop bij PSV”, zegt Driessen.

Dusan Tadic Ⓒ ANP Sport

Dusan Tadic

Ook wordt stilgestaan bij de interesse van FC Barcelona in Dusan Tadic, waarbij Ajax hem niet naar de Spaanse topclub laat gaan. Chef voetbal Driessen vindt dat Ajax de Servische middenvelder moet laten gaan als FC Barcelona de hoofdprijs biedt. „Dat geeft wel de grootheid van Ajax weer, die kunnen gewoon nee zeggen tegen Barcelona”, legt hij verder uit. „Dat Ajax nee zegt en kampioen wil worden, dat zegt veel over de ambities in Amsterdam”, vult Verweij aan.

Ajax - PSV

Verder kijkt Verweij vooruit richting Ajax - PSV van aanstaande zondag. „Er staat bij Ajax ook wel wat druk op.” Van de laatste zeven wedstrijden gingen er voor de Amsterdammers drie verloren. „Ajax zit in een slechte fase, maar intrinsiek hebben ze toch wel meer kwaliteiten dan PSV”, vindt Driessen. Tegen het einde van de transfermarkt zou Driessen het overigens niet onverstandig vinden als Ajax nog kijkt naar een versterking voor de defensie.

Feyenoord

Ook worden de twee versterkingen bij Feyenoord uitgelicht. De Rotterdammers hebben zich versterkt met Turks international Oguzhan Özyakup en met de Slowaakse spits Robert Bozenik. Onder trainer Dick Advocaat is Feyenoord in de Eredivisie weer aan een opmars bezig, zo werd er in de Eredivisie onder zijn leiding nog niet verloren en bereikten de Rotterdammers dinsdagavond de kwartfinales van KNVB-beker. Moet de club ook volgend seizoen met Advocaat verder gaan? „Als Feyenoord wil, dan denk ik dat hij ja zegt”, sluit Driessen af.