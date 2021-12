Premium Het beste van De Telegraaf

Angst voor meewind in Thialf leidt tot discussies op hoogste niveau Zorgen in schaatswereld vlak voor cruciaal OKT

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Thialf. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - In de aanloop naar het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi dat zondag van start gaat in Thialf, is er toch weer gedoe ontstaan over de omstandigheden in het schaatsstadion in Heerenveen. Diverse rijders en coaches maken zich zorgen en hebben hun beklag gedaan over opvallend veel meewind tijdens hun races, gecreëerd door de vele luchtventilatoren langs de baan. De afgelopen week heeft er naar verluidt topoverleg plaatsgevonden, waarbij ook de directie van NOC*NSF om opheldering heeft gevraagd aan de leiding van Thialf. Dat melden bronnen binnen schaatsbond KNSB.